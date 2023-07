Les Pelicans à la recherche d’un pivot sur le marché des transferts

Les Pelicans aimeraient se renforcer à l’intérieur avec un transfert et ciblent deux joueurs à l’Est.

Avec le retour — on l’espère, en tout cas — de Zion Williamson, les Pelicans cherchent à se renforcer. Ils disposent, avec CJ McCollum et Brandon Ingram notamment, d’un effectif suffisamment profond et compétitif pour avoir un coup à jouer à l’Ouest. Pour le compléter, ils souhaitent désormais récupérer un nouveau pivot.

Actuellement, Jonas Valanciunas occupe le poste. Mais le Lituanien sera agent libre l’été prochain et, malgré son envie de prolonger à New Orleans, il n’a pas reçu d’offre d’extension. Le joueur de 31 ans, en double-double de moyenne depuis quatre saisons, a ses limites et ne semble pas faire partie des plans à long terme de la franchise.

Selon William Guillory de The Athletic, les Pelicans s’intéressent à plusieurs profils. Ils ciblent notamment Jarrett Allen aux Cavaliers, ainsi qu’Isaiah Stewart aux Pistons. Deux joueurs avec des contrats avantageux (60 M$/3 ans pour Allen et 65 M$/5 ans pour Stewart) qui leur donneraient une certaine visibilité sur l’avenir.

L’équipe se serait renseignée à propos de potentiels transferts, mais il n’y a rien de concret pour le moment. Cleveland semble déterminé à conserver Jarrett Allen, tandis que Detroit vient tout juste d’offrir une extension de contrat à Isaiah Stewart.

