New York et Marine Johannès sous pression

La nuit prochaine, à 2 heures du matin, le New York Liberty disputera le game 2 de sa demi-finale de playoffs contre le Connecticut Sun. Epouvantail de la ligue avec les Las Vegas Aces, la franchise de Big Apple a très mal débuté cette opposition et se retrouve déjà sous pression. Dimanche, l'armada coachée par Sandy Brondello et où figure Marine Johannès a chuté (78-63) dans le game 1 à domicile.

Les superstars de NYC ont été étouffées par le bon coaching de Stephanie White et l'activité des joueuses du Sun (Alyssa Thomas, DeWanna Bonner ou Rebecca Allen). Du coup, ce deuxième match, disputé au Barclays Center, est un must win total pour le Liberty. Le game 3 aura lieu sur le parquet du Sun et imaginer un reversement de situation après deux défaites à la maison semble compliqué dans une série au meilleur des cinq matches. Connecticut a beau ne pas avoir les faveurs des pronostics, on parle d'une équipe finaliste WNBA la saison dernière.

Pour ce faire, on peut espérer que Sandy Brondello compte davantage sur Marine Johannès, qui avait déjà eu un temps de jeu en augmentation (14 minutes) lors de la rencontre précédente. La Française a un peu de mal à se distinguer sur les courtes minutes qu'elle peut se mettre sous les dents ces dernières semaines (2 points en tout sur les 3 derniers matches).

