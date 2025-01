Nick Nurse a fait trembler les murs du vestiaire des 76ers…

Les Philadelphia Sixers ne vont toujours pas mieux... La nuit dernière, les hommes de Nick Nurse ont concédé une 7ème défaite consécutive. Avec une véritable gifle reçue sur le parquet des Denver Nuggets (109-144).

Même si cette équipe dispose de circonstances atténuantes en raison d'une infirmerie bien remplie, le niveau de jeu affiché reste préoccupant. Surtout, il n'existe aucun sentiment de révolte chez les 76ers.

Face à une défense bien trop permissive à son goût sur ce match, Nurse a d'ailleurs explosé dans les vestiaires. D'après les informations du média The Inquirer, les murs du vestiaire de Philadelphie ont sérieusement tremblé à la suite d'un coup de gueule du coach.

"Tout se résume à dire que nous n'étions pas prêts dès le départ. Je leur ai simplement parlé de quelques points simples... Nous n'avons jamais été assez impliqués dans cette rencontre pour nous battre suffisamment défensivement.

Nous étions toujours en train de reculer, nous ne communiquions pas assez bien, et nous n'étions pas assez physiques pour rivaliser", a soufflé Nick Nurse face à la presse.

La situation des 76ers devient de plus en plus préoccupante. 11ème à l'Est, Philadelphie commence à être distancé par les Chicago Bulls (à 3 victoires) dans la course au Play-in...

Paul George, son discours face à la crise des 76ers