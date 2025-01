Les résultats de la nuit en NBA

Knicks @ Nets : 99-95

Blazers @ Heat : 116-107

Magic @ Raptors : 93-109

Sixers @ Nuggets : 109-144

Wizards @ Lakers : 88-111

Comment défendre sur Victor Wembanyama selon les Pacers

- LeBron James est devenu le deuxième joueur de l'histoire à finir en triple-double à 40 ans ou plus, après Karl Malone. Le King a l'air d'avoir bien rechargé les batteries pendant son jour off, lui qui est allé voir jouer l'équipe de foot US des Buckeyes d'Ohio en playoffs à Atlanta. Ce n'était que Washington, qui en est maintenant à 11 défaites de suite, mais LeBron a quand même compilé 21 points, 13 passes et 10 rebonds, tout en réalisant l'action de la nuit en NBA : ce poster sur alley-oop, assez fou pour un quadra !

Anthony Davis a ajouté 29 points et Dorian Finney-Smith 16. Chez les Wizards, Bilal Coulibaly s'est montré à son avantage avec 17 points, 6 rebonds, 4 passes et 2 contres. Alex Sarr était lui en block party (5 contres) pour accompagner ses 10 points, 6 rebonds et 2 passes. Ci-dessous, les 7 contres combinés des deux Français de Washington.

As requested, here are all Bilal and Alex's blocks from tonight.

Sarr finished with a career-high 5 blocks (some of them very impressive), while Bilal had 2 of his own. They both also recorded a steal. https://t.co/vHYYOgkhKh pic.twitter.com/v3I3gg9fRl

— Bijan Todd (@bijan_todd) January 22, 2025