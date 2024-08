Nicolas Batum : sa gueulante à la mi-temps et son message fort à Vincent Collet

En tant que capitaine de l'équipe de France, Nicolas Batum ne pouvait pas rester de marbre devant la prestation de son groupe, corrigé par les Allemands vendredi soir. Interrogé par RMC sur ce qui n'a pas été, l'ailier des Bleus s'est montré sans pitié.

"En première mi-temps, on a été une équipe qui ne veut pas écouter les consignes et jouer dur. On s'est fait rentrer dedans, aucun répondant. [...] En tant que vieux de cette équipe-là, j’ai essayé de pousser une gueulante à la mi-temps.

J’espère qu’on va trouver les joueurs qu’il faut. Vincent n’aura pas d'autre choix de mettre les joueurs qu’il faut, les joueurs qui ont envie, qui sont prêts à faire ça."

Collet sur Wembanyama : « Tu ne peux pas jouer de cette manière »

Nicolas Batum, qui a fini avec 8 points, 3 rebonds et 3 passes, digère mal que les Bleus aient pu jouer de cette manière dans un contexte olympique et devant une foule de spectateurs qui s'étaient massés dans les tribunes du Stade Pierre-Mauroy.

"C’est ça aussi qui m’a le plus énervé, c’est le manque de respect envers le public et envers nous-mêmes, le manque d’intensité, de répondant… Qui on veut être ? Qu’est-ce qu’on veut ? Les gens se déplacent pour nous, on doit faire en sorte de respecter ce maillot, de respecter les gens. À nous de le faire mardi".

Mardi, c'est face au Canada, en quarts de finale, que les Bleus devront effectivement réagir s'ils veulent avoir une chance de créer ce qui ressemblerait à un petit exploit.