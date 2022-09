Nike dévoile la nouvelle Air Zoom GT Cut 2

Nike présente sa toute nouvelle Zoom GT Cut 2, dessinée spécialement pour les joueurs explosifs ayant besoin de stabilité pour changer de direction en un éclair. Cette avancée technologique qui permet une traction inédite et ultra performante a donc sa seconde mouture, et le rendu est très intéressant. Tout l'arsenal du département technologie de Nike basketball a été envoyé sur cette chaussure, et il suffit de regarder les images de la semelle pour comprendre. Les divers patterns permettront aux plus rapides d'entre vous de rester en contrôle sur vos premiers pas et crossovers.

On peut également voir sur l'arrière un soufflet semblable à ce que l'on pouvait trouver sur les Hyperdunks pour gagner en souplesse sur le talon. Mise en lumière par Sabrina Ionescu et Devin Booker (excusez du peu), cette GT Cut aura pour démarrer deux coloris, un sombre et un plus clair qui laisse entrevoir un upper très léger, avec un mesh tissu très fin, ce qui pourrait faire craindre une certaine fragilité. Booker étant historiquement un immense fan des Kobe, donc on peu imaginer qu'il a souhaité des points similaires. La poche Zoom Air sous le pied mettra en ce sens une bonne répétition du renvoi d'énergie.

La sortie US du coloris Bred est annoncée pour cette semaine, et cette GT Cut 2 s'annonce déjà comme une des silhouette phare de la saison NBA à venir.

Les images de la Nike Air Zoom GT Cut 2