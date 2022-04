Nike présente les premières images de la KD 15

A presque 34 piges et après une blessure aussi terrible qu'une rupture du tendon d'Achille, l'ami Kevin Durant a servi une saison monumentale à titre personnelle avec les Nets, même si les résultats collectifs n'ont pas été à la hauteur (salut James, ça va Kyrie ?) des fortes attentes engendrées par la belle fin de saison dernière. A quelques jours des playoffs ou du play in, Nike balance les premiers visuels de la KD 15, ce qui a bien évidemment retenu toute notre attention.

A l'instar du numéro 14 de la série, cette nouvelle silhouette se base sur une tige assez basse renforcée par une cage de plastique s'insérant dans le système de laçage. Restant fidèle à la recette de sa grande soeur, cette 15 va reprendre l'amorti Zoom sur toute la longueur de la semelle. L'outsole est recouverte de motifs laissant imaginer une adhérence optimale, qu devrait être également efficace sur terrains extérieurs. Un mesh respirant recouvre l'avant du pied, et du tissu épais prend tout le talon.

Niveau look, on a pour cette premier jet un bon mélange de patterns et surtout de coloris, passant d'un mélange de bleu foncé et noir avec des touches de rouge et jaune, à un arc en ciel sur toute la languette avec une multitude de symboles qui parlent de l'amour de Durant pour le basketball. Sur le talon, le 07 apparait fièrement, et une boite spéciale sera livrée avec la paire, portant la mention "easy" aussi calée sur le heel tab et si chère au joueur (on vous rappelle que son pseudo sur les réseaux sociaux est "easymoneysniper").

Nous avons vraiment hâte d'essayer cette KD15 qui devrait comme chaque année sortir au début de l'été.

Les images de la Nike KD 15