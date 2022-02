Nike va ressortir la Zoom Flight 95 en mode OG

Les fans des 90s vont se lécher les babines en voyant que Nike ramène de nouveau sur les étagères des shops la mythique Zoom Flight 95. Et pour ne rien gâcher, nous serons sur le coloris le plus OG qui soit, à savoir le black et white. Portée par quelques uns des meilleurs meneurs de l'époque (dont un petit jeune de 22 piges nommé Jason Kidd), la Zoom Flight 95 reste une pierre angulaire de cette période riche en concepts et looks ambitieux.

Si la conception semble classique, ce sont bien sûr ces énormes pods (qui font penser à des yeux d'insectes) qui font la différence. Nubuck et carbone vont se partager l'upper, et le petit arrondi sous la semelle rappelle un autre fleuron de cette époque, à savoir la Jordan XI. L'assise est assez large mais n'a pas négligé la légèreté grâce à ces matériaux. On adore aussi le swoosh cousu sur l'avant du pied, la languette épaisse en mesh et les lacets bicolores.

Ce n'est pas la première fois que cette Zoom Flight 95 est rééditée. Déjà en 207, puis en 2015, sans avoir forcément retrouvé son public. Pourtant cette silhouette reconnaissable entre mille est vraiment le type de kicks qui a su définir et accompagner toute une génération, à l'image de la Foamposite.

La revoici donc en 2022 dans sa version OG, et il se murmure que d'autres coloris sont déjà dans les tuyaux.

La date de sortie de cette petite merveille devrait être annoncée dans les prochaines semaines. A suivre de très très près.

Les images de la Nike Zoom Flight 95