Nikola Jokic continue de repousser les limites du basketball. Le pivot des Denver Nuggets vient de réaliser quelque chose que personne n’avait jamais accompli dans l’histoire de la NBA.
Avec 12,9 rebonds et 10,9 passes décisives de moyenne sur la saison 2025-26, le Serbe devient le premier joueur à terminer leader de la ligue dans ces deux catégories sur un même exercice.
Même les légendes ne l’avaient jamais fait
Ni Russell Westbrook, ni Oscar Robertson, ni même Wilt Chamberlain n’avaient réussi une telle performance.
Tous ont marqué l’histoire par leur polyvalence et leurs triple doubles, mais aucun n’avait réussi à dominer à la fois le rebond et la création sur une saison complète.
Une domination totale
Nikola Jokic boucle donc une saison monumentale avec des moyennes impressionnantes : 27,8 points, 12,9 rebonds et 10,9 passes.
Des chiffres qui confirment son impact unique, capable d’orchestrer le jeu tout en dominant dans la raquette comme personne dans l'histoire de notre sport.
Un dossier MVP encore renforcé
En validant également le seuil des 65 matches, Nikola Jokic reste pleinement éligible aux trophées individuels de fin de saison.
Avec une nouvelle saison en triple-double de moyenne et cet exploit inédit, il renforce encore sa candidature pour un quatrième trophée de MVP. Mais la concurrence est très relevée…
Nikola Jokic signe une série jamais vue dans l’histoire
Je le vois d'ailleurs plus comme un meneur que comme un pivot. C'est Magic en plus grand.
MAIS relativisons un peu les choses :
il touche 100 fois la balle par match (66 pour Shai, 58 pour Wemby). ça en fait des possibilités de faire des assists ou de marquer. D'ailleurs regardez les matches. On voit parfois Jokic attendre qu'un coéquipier soit en position de shoot pour lui filer la balle.
Il ne joue pas pour les stats mais son jeu est fait pour les stats.
MVP cette année ? ça serait pas logique vu que Denver a 11 wins de moins que Okc et 9 de moins que SA.
Chamberlain l'a fait en 1967-68 : 24,3pts (3ème), 23,8 reb (1er) et 8,6pds (1er également) !
Wilt est 1er au total de passe mais Big'O a une moyenne de 9,7.
Mais on est d'accord que Wilt > Jokic