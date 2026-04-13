Nikola Jokic a signé une saison unique en NBA, au point de réussir quelque chose que même les plus grandes légendes n’avaient jamais fait.

Nikola Jokic continue de repousser les limites du basketball. Le pivot des Denver Nuggets vient de réaliser quelque chose que personne n’avait jamais accompli dans l’histoire de la NBA.

Avec 12,9 rebonds et 10,9 passes décisives de moyenne sur la saison 2025-26, le Serbe devient le premier joueur à terminer leader de la ligue dans ces deux catégories sur un même exercice.

Même les légendes ne l’avaient jamais fait

Ni Russell Westbrook, ni Oscar Robertson, ni même Wilt Chamberlain n’avaient réussi une telle performance.

Tous ont marqué l’histoire par leur polyvalence et leurs triple doubles, mais aucun n’avait réussi à dominer à la fois le rebond et la création sur une saison complète.

Une domination totale

Nikola Jokic boucle donc une saison monumentale avec des moyennes impressionnantes : 27,8 points, 12,9 rebonds et 10,9 passes.

Des chiffres qui confirment son impact unique, capable d’orchestrer le jeu tout en dominant dans la raquette comme personne dans l'histoire de notre sport.

Un dossier MVP encore renforcé

En validant également le seuil des 65 matches, Nikola Jokic reste pleinement éligible aux trophées individuels de fin de saison.

Avec une nouvelle saison en triple-double de moyenne et cet exploit inédit, il renforce encore sa candidature pour un quatrième trophée de MVP. Mais la concurrence est très relevée…

Nikola Jokic signe une série jamais vue dans l’histoire