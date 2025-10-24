Faut-il s’inquiéter de la condition physique de Nikola Jokic ?

Il fallait le voir, complètement à la peine, même pas en position d’appuis défensifs et ciblés possession après possession par Stephen Curry et les Golden State Warriors. Nikola Jokic s’est fendu d’un triple-double pour sa première de la saison (21 points, 13 rebonds et 10 passes) mais l’impression visuelle laisse penser que le triple-MVP reste en rodage. Pour le dire poliment, physiquement, il n’a pas l’air prêt.

Il paraissait déjà un peu lourd sur ses appuis lors de l’élimination surprise de la Serbie, battue par la Finlande en huitièmes de finales de l’Eurobasket en Lettonie en septembre dernier. Il n’a pas forcément rassuré sur cette reprise officielle avec les Denver Nuggets, finalement battus à l’issue d’une prolongation.

L’idée n’est pas de surréagir à une défaite. Juste souligner afin de pousser à observer davantage ce qui pourrait se passer dans les prochains jours ou les prochaines semaines. Nikola Jokic a beaucoup raté jeudi soir, mais surtout de loin. C’est presque ça, le constat en ce qui concerne l’attaque : 13 tirs derrière l’arc. Seulement 2 paniers primés. Il a parfois manqué de réussite sur des tentatives proches du cercle.

Mais là où le « Joker » semblait vraiment à la rue, c’est en défense. Il n’a jamais été excellent dans ce domaine mais il a su, avec le temps, ne pas être nécessairement une grande faiblesse pour son équipe. Les Nuggets jouent le « drop », avec un pivot qui recule sur les picks. Jusque-là, rien d’illogique. Sauf que le Serbe restait non pas deux mais plutôt quatre mètres en arrière, laissant ainsi Stephen Curry, et plus tard Jimmy Butler, planter des tirs longue distance.

Il y a même un moment, alors qu’il restait plus de 30 secondes et qu’il venait de rater de loin, où la superstar de Denver a arrêté de courir. Nikola Jokic a baissé les bras, sans doute rincé. Faut-il s’inquiéter ? Probablement non. La saison va lui servir de mises en jambes et il sera a priori préparé en avril. Mais on va suivre l’évolution.

On connait un dirigeant qui aurait transféré le meilleur joueur du monde s'il avait vu ça.

CQFR : Deux thrillers et des records à la pelle, quelle nuit en NBA !