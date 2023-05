Nikola Jokic n’est jamais aussi dangereux qu’en triple-double

Sur une série de Playoffs, on dit souvent que le meilleur joueur fait gagner son équipe. Depuis le début de la confrontation entre les Denver Nuggets et les Phoenix Suns, Devin Booker fait très fort. Pourtant, la franchise du Colorado a bel et bien pris l'avantage (3-2). Car en face, Nikola Jokic répond aussi présent.

Moins spectaculaire dans son jeu, l'intérieur des Nuggets fait (un peu) moins parler. Mais il reste un monstre d'efficacité. Après sa copie à 53 points au Game 4, le Serbe a retrouvé son costume plus habituel "d'all-around player".

Et il s'agit probablement de la meilleure version du Joker ! Pour Denver, il ne s'agit pas d'un bon signe d'avoir besoin d'une énorme performance au scoring de la part de Jokic. Par contre, s'il parvient à se mettre en action en impactant le jeu dans tous les domaines...

Nikola Jokic plus fort que Wilt Chamberlain !

Sur le Game 5 remporté cette nuit par son équipe (118-102), Jokic a été tout simplement omniprésent. Avec 29 points (à 12/20 aux tirs), 13 rebonds, 12 passes décisives, 2 contres et 1 interception, le leader de Denver a donné le ton.

Bien aidé par une défense des Suns parfois à la ramasse, il a parfaitement adapté son jeu pour impliquer ses coéquipiers. Que ce soit Michael Porter Jr, précieux en première période, ou Bruce Brown, qui s'est déchainé en sortie de banc.

Pour ne rien gâcher, il a donc compilé son 10ème triple-double en carrière en Playoffs. Il s'agit tout simplement d'un record pour un pivot dans l'histoire de la NBA. Devant un certain Wilt Chamberlain, bloqué à 9.

"Il a battu Wilt ? Encore ? Cela commence à devenir une habitude, il doit faire du 'stat padding'. Ce que j’aime à propos de Nikola, j’ai appris que la défense adverse doit toujours te dicter ce qu’il faut faire, et il ne force jamais rien. C’est un gars qui analyse le jeu et prend ce que le match lui offre", a souligné son coach Michael Malone. "Pour être honnête, j'aime juste gagner les matches, donc je suis prêt à faire tout ce qu’il faut. Au début de la rencontre, je n’ai pas aimé ma manière de jouer. Peut-être que je forçais les choses, je ne sais pas. Je me suis calmé, j’ai laissé le jeu venir à moi et c’est arrivé", a résumé Nikola Jokic devant les médias.

Offensivement, le natif de Sombor a donné une véritable leçon aux Suns. Face à Deandre Ayton ou Jock Landale, il n'a jamais été en difficulté pour trouver des solutions. Et sans donner l'impression de le faire, il a dominé la partie.

Podcast #90 : Les grandes questions Playoffs qui fâchent

Le meilleur joueur de la série ?

Une domination discrète qui attire moins l'attention par rapport à Booker. Et pourtant, pour le titre honorifique de "meilleur joueur de la série", il y a débat. Malgré son efficacité assez incroyable, l'arrière des Suns ne parvient pas à combler toutes les lacunes de son équipe.

Et il s'agit probablement de la grande différence entre Jokic et Booker. Par ses performances individuelles, le talent de Phoenix parvient à porter les siens sur ses épaules. De son côté, le Serbe, en plus de rendre de grosses copies, a un impact collectif plus important.

Mais attention, on a envie de dire que la logique est respectée. Le collectif des Nuggets autour de Jokic est bien plus rodé. Après le trade pour Kevin Durant, celui des Suns doit encore s'apprivoiser. Et pour l'instant, ce sont seulement les individualités qui permettent à la formation de l'Arizona de rivaliser.

"Dans cette série, tout le monde parle de Devin Booker, et c’est mérité car ses performances au premier tour contre les Clippers et maintenant contre nous sont spectaculaires, mais parfois nous prenons Nikola Jokic pour acquis. Car ce qu’il fait, c’est juste incroyable. Tous les soirs. Maintenant, 10ème triple-double en Playoffs, devant Wilt à 9… 29 points, 13 rebonds, 12 passes décisives, 2 contres, 1 interception et il rend tous ses partenaires meilleurs autour de lui. Je suis tellement reconnaissant qu’il soit aux Denver Nuggets et d’avoir cette relation avec lui depuis des années, c’est vraiment un parcours amusant avec lui", a lancé Malone.

Individuellement, Devin Booker est probablement le joueur le plus impressionnant de ces Playoffs. Et pourtant, avec son apport collectif, Nikola Jokic s'impose, pour le moment, comme le joueur le plus impactant de cette série.

Et à ce stade de la compétition, ça fait très souvent la différence...

Perkins sous-entend que Nash, Nowitzki et Jokic ont été MVP… parce qu’ils étaient blancs