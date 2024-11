Nikola Jokic et Darius Garland sont les joueurs de la semaine !

Darius Garland et Nikola Jokic ont permis à Cleveland et Denver de remporter leur quatre matchs la semaine passée. Auteurs de performances individuelles de premier choix, ils ont logiquement été élus Player of the Week pour cette 3ème semaine de compétition.

Plus dominant que jamais en ce début de saison avec des chiffres qui dépassent l'entendement et des triple-double à la pelle, il était difficile d'imaginer un autre joueur que Nikola Jokic ravir le titre de Player of the Week cette semaine dans la conférence ouest. Auteur de 29,5 pts, 15,8 rbds et 14,5 asts de moyenne sur la période, le Serbe a roulé sur ses adversaires comme rarement un joueur l'a fait dans l'histoire de la grande ligue et a surtout permis à Denver de se remettre sur les bons rails (7v-3d) après un départ poussif. Vainqueur de leurs 4 derniers matchs en dépit de l'absence d'Aaron Gordon, blessé, les Nuggets remontent au classement et semblent, à l'image de leur pivot superstar, trouver leur rythme sur ce début de saison.

Utter dominance from Nikola pic.twitter.com/1sj11oJLEZ — Denver Nuggets (@nuggets) November 11, 2024

Sans surprise, le Player of the Week de la conférence est a été choisi au sein de l'unique équipe encore invaincue cette année en NBA, les Cleveland Cavaliers. Et si Donovan Mitchell apparaît habituellement comme la tête de gondole de la franchise de l'Ohio, c'est bien Darius Garland, son coéquipier au sein du backcourt, qui a été retenu par les instances de la grande ligue. Diminué par les blessures la saison passée, le meneur All-Star en 2022 livre un superbe début de campagne 2024-2025. Avec des moyennes de 25,0 pts (53,0% à trois points) et 7,3 asts sur 4 matchs, l'ancien de Vanderbilt a permis aux Cavaliers de signer le meilleur démarrage de leur histoire (12v-0d).

Si Jokic a été primé à 14 reprises depuis ses débuts dans la ligue, Garland empoche lui son second titre de joueur de la semaine.