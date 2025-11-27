Pourquoi Nikola Jokic est le meilleur joueur de tous les temps selon Van Gundy

Le G.O.A.T est un débat sans fin parce que personne n’emploie la même définition de ce qui pourrait être derrière l’appellation « meilleur joueur de tous les temps. » Puis l’affectif rentre aussi en compte pour certains. Du coup, selon les goûts, les générations et les idées, les réponses varient de Michael Jordan à LeBron James en passant par Kobe Bryant. Pour Stan Van Gundy, si on reste fixé sur le niveau de jeu, le meilleur de l’Histoire, c’est Nikola Jokic. Il l’a expliqué à Zach Lowe dans un podcast.

« Je comprends le fait que l’on compare des joueurs en prenant en compte à quel point ils ont été forts dans leur époque respective. Mais avec l’évolution des athlètes, on peut probablement affirmer que les 20 meilleurs basketteurs de l’Histoire ont joué au cours des 20 dernières années. Les autres grands joueurs sont géniaux mais si on les prenait exactement tels qu’ils étaient à leur époque et qu’on les plaçait dans la NBA d’aujourd’hui, la plupart d’entre eux ne pourraient même pas jouer. Et je parle de certains des mecs retenus parmi les 75 plus grands de tous les temps.

Et je ne veux rabaisser personne en disant ça. On évolue avec le temps. Les athlètes sont de plus en plus forts. Comment on peut penser que les meilleurs temps ne cessent de s’améliorer en natation ou en athlétisme mais que nous, au basket, nos joueurs ne sont pas de plus en plus forts ? Jordan, ça remonte à 30 ans. Les mecs sont beaucoup plus forts aujourd’hui qu’à son époque. C’est pareil dans tous les sports. Ce n’est vraiment pas pour rabaisser qui que ce soit, c’est juste une évolution naturelle. (…) Jokic est sur une autre planète. Si je ne devais citer qu’un joueur aujourd’hui, je dirai Jokic. »

L’idée, bien sûr, c’est de penser que les meilleurs joueurs de l’époque auraient évidemment eu un jeu différent s’ils avaient grandi dans la NBA actuelle. Mais dans l’esprit, on est plutôt d’accord avec Stan Van Gundy : les progrès des athlètes sont immenses dans tous les sports et au basket également. En termes de niveau technique, physique, etc. D’où le fait de citer Nikola Jokic tout en haut.