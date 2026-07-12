Nikola Jokic, les Nuggets n’ont « pas le choix » de lui faire confiance

Les Denver Nuggets acceptent de subir les décisions de Nikola Jokic concernant les négociations pour son futur contrat.

Nikola Jokic dicte son tempo aux Denver Nuggets. Sous contrat jusqu'en 2027, l'intérieur se retrouve éligible à une prolongation à 278 millions de dollars sur 4 ans cet été. Mais le Serbe a décidé d'attendre la fin de son bail pour signer une extension.

Il faut dire qu'il sera éligible, dans un an, à un deal XXL à 359,5 millions de dollars sur 5 ans. Dans le même temps, le joueur de 31 ans a aussi diffusé un message rassurant concernant ses intentions : il souhaite finir sa carrière sous les couleurs de la franchise du Colorado.

En marge de la Summer League, le GM des Nuggets Jon Wallace a fait le point sur la situation.

"Nous sommes confiants. Et nous lui faisons confiance. Nous n'avons pas le choix", a avoué le dirigeant de Denver pour ESPN.

Les Nuggets ont toujours la volonté de construire autour de Jokic. Et effectivement, ils n'ont pas le contrôle de cette situation et doivent accepter les conditions imposées par le pivot. Sauf immense surprise, le risque d'un départ semble vraiment extrêmement faible.

Nikola Jokic a toujours clamé son attachement à Denver. Et malgré un projet sportif parfois flou, son engagement paraît toujours total pour les années à venir.

Nikola Jokic vise le plus gros contrat de l’histoire