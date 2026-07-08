En attendant l'été 2027 pour prolonger avec Denver, Nikola Jokic pourrait signer un contrat record de 359,5 millions de dollars, le plus important jamais offert en NBA.

On le sait depuis quelques jours déjà, Nikola Jokic ne devrait pas prolonger son contrat avec les Nuggets cet été. Une décision qui peut surprendre au premier abord, mais qui s'explique par une simple logique financière : en attendant l'été 2027, le triple MVP pourra signer le plus gros contrat jamais accordé à un joueur NBA.

D'après les informations de Bobby Marks d'ESPN, le pivot serbe est déjà éligible à une prolongation de quatre ans estimée à environ 280 millions de dollars. Pourtant, il devrait patienter encore une saison. En devenant free agent à l'été 2027, Jokic pourra alors parapher un bail de cinq ans évalué à 359,5 millions de dollars, un montant qui constituerait un nouveau record dans l'histoire de la ligue.

Ce futur contrat porterait ses revenus cumulés sur les parquets NBA à près de 724 millions de dollars au cours de sa carrière, un chiffre tout simplement inédit.

Ce choix ne remet toutefois absolument pas en cause son avenir dans le Colorado. Après un match disputé avec la sélection serbe, Nikola Jokic a tenu à rassurer les supporters des Nuggets sur ses intentions.

« Mon idée et mon désir sont de rester à Denver. Je signerai probablement l'année prochaine. La raison est uniquement financière. J'aimerais rester à Denver toute ma vie, mais cela dépend aussi d'eux. »

Le Serbe est actuellement lié à la franchise par le supermax signé en 2022. Son contrat court jusqu'à la saison 2027-28, avec une player option sur la dernière année, ce qui lui offre une importante flexibilité pour négocier son prochain engagement.

Du point de vue de Denver, il n'y a évidemment aucune hésitation à avoir. À 31 ans, Jokic reste au sommet de son art après une nouvelle saison exceptionnelle conclue avec des moyennes de 27,7 points, 12,9 rebonds et 10,7 passes décisives, tout en affichant près de 57 % de réussite au tir. Une campagne qui lui a permis de rester parmi les meilleurs scoreurs, rebondeurs et passeurs de la ligue.

Triple MVP, champion NBA et MVP des Finales en 2023, Nikola Jokic est déjà le plus grand joueur de l'histoire des Nuggets. Sauf improbable retournement de situation, tout indique que cette histoire commune est encore loin d'être terminée. La prochaine signature du Joker pourrait simplement entrer dans les livres d'histoire... autant que son palmarès.

Les Nuggets sont-ils en train de gâcher le prime de Nikola Jokic ?