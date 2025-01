Nikola Jokic pratique « le meilleur basket de sa vie » !

En très grande forme, l'intérieur des Denver Nuggets Nikola Jokic se sent actuellement au sommet de son art.

Encore éblouissant, Nikola Jokic a sorti le grand jeu pour permettre aux Denver Nuggets de dominer les Sacramento Kings (132-123). L'intérieur a compilé un nouveau triple-double XXL : 35 points, 22 rebonds, 17 passes décisives (avec 2 contres en bonus).

En très grande forme, le Serbe a ainsi enchaîné un 5ème triple-double consécutif. Dans son sillage, la franchise du Colorado engrange les victoires et remonte petit à petit à l'Ouest (4ème, 28-16). Et de son côté, le joueur de 29 ans se sent tout simplement au sommet de son art.

"Je pense que c'est le meilleur basket de ma vie, que je n'ai jamais joué. Je me sens bien sur le terrain. Et je suis en forme. Le ballon rentre. Je me sens bien. Je peux impacter le jeu sur plusieurs aspects", a résumé Nikola Jokic pour le Denver Post.

Statistiquement, il a raison. Dans sa carrière, le pivot des Nuggets a remporté le trophée de MVP de la saison régulière en 2021, 2022 et 2024. Mais il n'a jamais été à ce niveau : 30,2 points, 13,4 rebonds et 10,1 passes décisives de moyenne.

A l'exception des rebonds (13,8 en 2021-2022), il n'a jamais eu de tels chiffres. Et même si Shai Gilgeous-Alexander représente un sacré concurrent, Nikola Jokic a l'aura d'un MVP en puissance.

Nikola Jokic, un temps de passage plus rapide… que Larry Bird ! 👀