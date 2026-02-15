Nikola Jokic préfère ses chevaux au titre de MVP

Nikola Jokic a répondu avec humour (ou très sérieusement, allez savoir) à une question sur ses chevaux et sur le titre de MVP.

Nikola Jokic ne serait pas vraiment Nikola Jokic sans cette capacité unique à désamorcer toute forme de solennité autour de son statut. Triple MVP, champion NBA, leader des Denver Nuggets, le Serbe traîne pourtant une réputation persistante : celle d’un homme plus passionné par ses chevaux que par les trophées individuels. Et il vient encore de l’assumer avec humour.

Interpellé en conférence de presse du All-Star Game 2026 par son ancien coéquipier devenu consultant TV, DeMarcus Cousins, Jokic a dû répondre à une question simple : choisirait-il de gagner le trophée de MVP chaque année ou de voir tous ses chevaux remporter leurs courses chaque saison ?

Sa réponse a fusé : 'J’ai déjà trois MVP, donc ça me va… Je choisis les chevaux, mon frère. »

Difficile d’être plus clair. Le ton est léger, presque nonchalant, mais parfaitement fidèle au personnage. Depuis ses débuts en NBA, Jokic n’a jamais caché son amour pour les courses hippiques en Serbie, où il possède plusieurs chevaux. Chaque été, il retourne au pays et on le voit régulièrement au bord des pistes, bien plus expansif qu’après un triple-double.

La blague est devenue un running gag en NBA : Jokic jouerait au basket pour financer sa véritable passion. Évidemment, personne ne doute de son implication sur le parquet. Mais cette sortie rappelle surtout ce qui rend le Joker unique : un talent générationnel, détaché des honneurs individuels, capable de préférer le bruit des sabots à celui des trophées.