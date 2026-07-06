Nikola Vucevic en larmes, honoré par tout un pays

Après sa retraite internationale à l'EuroBasket 2025, le Monténégro a rendu un vibrant hommage à sa légende Nikola Vučevic, hier soir.

Hier soir, le Monténégro et la Roumanie s'affrontaient lors des qualifications à la Coupe du monde 2027. Si les Monténégrins l'ont emporté sur le gong, 65 à 64, ce n'est pas vraiment le résultat que l'on retiendra. Mais plutôt l'émotion de tout un peuple pour le meilleur joueur de l'histoire de sa sélection. En effet, un peu moins d'un an après sa retraite internationale à la suite de l'EuroBasket, Nikola Vucevic, légende du pays, a été honoré devant toute sa nation. Le héros national a reçu une ovation bouleversante lors d'un discours chargé en émotion.

A heartfelt ovation for home hero Nikola Vucevic following his National Team retirement 🥹🇲🇪#FIBAWC x #StepItUp pic.twitter.com/AKq9eA1uoO — FIBA Basketball World Cup 🏆 (@FIBAWC) July 5, 2026

Un discours fort, dans lequel il a rendu hommage à ceux qui l'ont toujours accompagné, tout en évoquant l'avenir de sa sélection :

"Ce fut un honneur de jouer ici, mais il est temps qu'une nouvelle génération laisse son empreinte. {...} Je tiens à remercier ma famille : mon père, ma mère, ma sœur et ma femme, Nikoleta, qui a le plus souffert de mes absences et qui a dû s'occuper de nos trois fils. Ils sont ma plus grande source de motivation."

Avec le Monténégro, l'ancien joueur d'USC tournait en moyenne à 15 points et 7 rebonds par match dans les compétitions majeures. Il aura participé à quatre championnats d'Europe et deux Coupes du monde. Sur son dernier Euro, il a terminé avec 20,8 points (54,7 % FG), 11,6 rebonds, 2,4 passes, 1,2 interception et 28 d'évaluation, en étant le leader incontesté de son équipe.

Après avoir fait ses débuts en sélection en 2011, il quitte finalement la scène internationale après 14 ans de bons et loyaux services.

Si la page de la sélection est désormais tournée, Nikola Vučević a un autre défi qui l'attend outre-Atlantique. Après plusieurs saisons compliquées en NBA, le Monténégrin est de retour dans une franchise qu'il connaît par cœur. Le pivot de 35 ans a signé un contrat d'un an avec Orlando.

S'il n'a pas eu beaucoup de temps de jeu du côté de Boston cette saison, Vučević va pouvoir évoluer dans un rôle plus important et apporter son expérience à cette équipe du Magic.