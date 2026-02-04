Nikola Vucevic : un coup de maître pour les Celtics ?

Boston a dégainé au bon moment. À l’approche de la trade deadline, les Celtics ont mis la main sur Nikola Vucevic en provenance de Chicago, en envoyant Anfernee Simons et un choix de second tour dans l’autre sens. Sur le papier, l’échange ressemble à un "move de confort". Dans les détails, c’est beaucoup plus fin. Les Celtics répondent à un besoin de jeu très clair, tout en améliorant leur situation financière. Shaï et Antoine ont analysé ce trade dans le CQFR. Débrief.

Le besoin, tout le monde le voyait. Boston manquait de densité dans la raquette, surtout quand la saison s’emballe, que les fautes s’accumulent, que les corps tirent la langue et que les rotations se raccourcissent. Les minutes données à Neemias Queta et Luka Garza ont pu dépanner, parfois même surprendre, mais il restait un trou béant : une option intérieure capable de donner des points sans système, de sanctionner sur demi-terrain et d’absorber une partie de la création quand l’attaque se grippe. C’est exactement ce que Vucevic sait faire.

Un profil offensif rare

Le pivot monténégrin arrive avec un profil offensif rare pour un joueur de son gabarit. Il peut poser un écran et punir derrière, il peut jouer en main à main, il peut servir de point d’ancrage au poste, et il a ce toucher qui force les défenses à faire un choix. Laisser Vucevic respirer à mi-distance, c’est lui offrir une soirée confortable. Le coller de trop près, c’est ouvrir des couloirs à des extérieurs qui n’attendent que ça. Dans une équipe où Jayson Tatum et Jaylen Brown attirent déjà l’attention comme des aimants, ajouter un grand qui sait marquer, ça change la géométrie de pas mal de possessions.

C’est là que le terme "coup de maître" commence à se défendre. Parce que Boston ne s’est pas contenté de recruter un pivot utile, la franchise a aussi allégé sa note. Simons avait un contrat expirant plus lourd, Vucevic un contrat expirant plus léger, et cette différence de salaire suffit à déplacer des lignes dans la comptabilité des Celtics. L’idée n’est pas glamour, mais elle est déterminante : Boston se donne plus de marge, notamment vis-à-vis des contraintes liées aux aprons, sans renoncer à rester compétitif tout de suite.

Les Celtics n’ont pas besoin d’un sauveur défensif absolu

Évidemment, ce n’est pas un trade parfait, et c’est précisément pour ça qu’il est intéressant. Vucevic n’est pas un protecteur de cercle élite, loin de là. Il ne va pas transformer la raquette en zone interdite, et certaines affiches de playoffs peuvent exposer ses limites si Boston le laisse trop souvent sur une île, loin de ses aides. Le coaching staff va devoir être malin : bien choisir ses séquences, l’entourer avec les bons profils, accepter qu’il soit un levier offensif plus qu’une assurance tous risques derrière. Mais l’équation reste favorable, parce que les Celtics n’avaient pas besoin d’un sauveur défensif absolu. Ils avaient besoin d’un vétéran fiable, qui puisse tenir un rôle précis et éviter que l’équipe ne s’effondre quand la rotation intérieure vacille.

La question la plus délicate concerne plutôt l’équilibre global. Boston perd un scoreur de banc avec Simons, ce type de joueur capable de planter une série de tirs et de retourner une dynamique en cinq minutes. La redistribution des tirs va donc compter. Payton Pritchard va probablement porter davantage de responsabilités en sortie de banc, et la deuxième unité devra trouver un nouveau rythme. En contrepartie, l’attaque des Celtics gagne un point de fixation intérieur qui peut stabiliser les soirs où le tir extérieur refuse d’obéir.

Au final, ce trade dit une chose simple : Boston refuse de choisir entre performance et prudence. Les Celtics se renforcent là où ça faisait mal, tout en reprenant la main sur leur flexibilité financière. Ce n’est pas un blockbuster. C’est le genre de mouvement qui ne fait pas trembler la ligue sur le moment, puis qui devient très concret en avril, quand une série se joue sur deux rebonds offensifs, trois post-ups utiles et une rotation qui tient debout.

