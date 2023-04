Le CQFR vidéo et audio du 20 avril avec Antoine Pimmel et Shaï Mamou pour parler des matches de la nuit est en ligne !

Comme tous les jours de la semaine, vous pouvez retrouver le CQFR de la nuit avec Antoine Pimmel et Shaï Mamou, en vidéo sur Youtube ou sur la plateforme audio de votre choix. Aujourd'hui, on revient sur les trois matches disputés, avec Milwaukee et Memphis qui gagnent sans leur franchise player, mais aussi Denver qui s'est fait quelques frayeurs contre Minnesota.

Le CQFR en vidéo