No stress à Phoenix, la blessure de KD n’inquiète personne

Si on peut logiquement se demander si la blessure de Kevin Durant ne va pas retarder les ambitions des Suns, le GM James Jones s'est montré pour le moins optimiste et rassurant.

Sauf retour plus tôt que prévu, Kevin Durant n'aura joué que quelques matches avec les Suns avant le début des playoffs. "KD" a beau être la superstar la plus adaptable qui soit, il y aura une vraie question d'habitudes et d'alchimie à résoudre en post-saison. En attendant, à côté de cette inquiétude légitime qui émane plutôt des observateurs extérieurs, tout le monde à Phoenix affiche une sérénité impressionnante.

Ce week-end, James Jones, le General Manager, s'est montré extrêmement rassurant et confiant quant à la blessure de son nouvel ailier.

"Je suis dans cette ligue depuis suffisamment longtemps pour savoir que les blessures arrivent. Les entorses de la cheville sont fréquentes. On voulait juste attendre de voir s'il allait bien. C'est une opportunité pour les autres gars de se montrer plus parce que Kevin prend beaucoup de place en attaque. Un gars comme Terrence Ross a pu prendre du rythme et s'acclimater. Si on était en playoffs et qu'ils commençaient aujourd'hui, Kevin serait sur le terrain. Il aurait quelques difficultés, c'est tout. Je suis toujours soucieux de la santé des joueurs quand ils sont blessés, mais je ne suis pas inquiet du tout quant à un souci à long terme ici", a prévenu Jones dans AZ Central.

Même sans Kevin Durant, les Suns ont bon espoir de conserver l'avantage du terrain pour les playoffs. Ils sont pour le moment 4e, avec deux victoires d'avance sur les Clippers, 5e.

Kevin Durant, l'espoir d'un retour en saison régulière ?