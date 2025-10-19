Noa Essengue est prévenu : s’il veut jouer en NBA, il va falloir taffer

Noa Essengue a vécu une pré-saison NBA studieuse avec les Bulls, mais il ne semble pas encore prêt à contribuer immédiatement, notamment sur le plan physique.

La première expérience NBA de Noa Essengue se déroule logiquement en douceur, en tout cas en ce qui concerne la pré-saison. Le jeune ailier français, drafté cet été par Chicago avec le pick n°9, découvre l’exigence du très haut niveau et peine encore à s’y adapter. Ses stats avant le démarre de la "vraie" NBA en témoignent : 3,8 points de moyenne à 33 % aux tirs, dont un modeste 11 % à trois points, en un peu plus de 14 minutes par match. C'est évidemment tout ce qu'il y a de plus classique, mais c'est ausis un rappel de l'écart qui le sépare encore du statut de joueur prêt à contribuer en NBA malgré son grand potentiel.

Billy Donovan, son coach, s’est montré à la fois lucide et bienveillant à son égard, ce qui est finalement le plus important, et a ciblé les progrès physiques que doit effectuer Noa Essengue « Il doit vraiment investir sur son corps et apprendre à mieux absorber le contact », a-t-il expliqué. « Quand il coupe ou attaque le cercle, le moindre contact le déséquilibre. Ce n’est pas un problème d’envie, juste une question de puissance et d’expérience. Mais sur le plan du QI basket, il est déjà très en avance. »

À seulement 18 ans, Essengue affiche encore un physique en construction (2,03 m pour 91 kg) et devra sans doute passer une partie de la saison en G-League, chez les Windy City Bulls. L’objectif : accumuler des minutes, durcir son jeu et trouver le bon tempo offensif. Donovan souligne également un autre axe de progression : « Quand il reçoit le ballon, il n’est pas toujours prêt à réagir immédiatement. On travaille beaucoup là-dessus, ainsi que sur la défense et la navigation dans les écrans. »

Chicago croit fermement en Noa Essengue n'aurait pas été drafté aussi haut. On espère qu'avec ce roster assez jeune et en développement, il pourra se greffer petit à petit et montrer toutes les qualités entrevues en Allemagne et en équipe de France.