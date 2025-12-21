Noah Penda a marqué les esprits contre le Jazz

Noah Penda a brillé cette nuit avec le Magic contre le Jazz. Le rookie français a trouvé un vrai rôle en Floride.

Dans une nuit intense et indécise, l’Orlando Magic s’est imposé en prolongation, et Noah Penda a clairement été l’un des grands artisans de ce succès. Le rookie français a livré l’une de ses performances les plus abouties depuis son arrivée en NBA, confirmant qu’il est bien plus qu’un simple joueur de rotation.

Sorti du banc, Penda a compilé une ligne de stats particulièrement éloquente : 13 points, 12 rebonds, 2 interceptions et 2 contres, le tout avec une activité constante et un impact visible des deux côtés du terrain.

Une performance loin d’être anodine, puisqu’il devient le premier rookie du Magic depuis Dwight Howard à signer un match à au moins 10 points, 10 rebonds, 2 interceptions et 2 contres. Un repère historique qui donne tout son relief à sa soirée.

Au-delà des chiffres, c’est surtout l’influence globale du Français qui a sauté aux yeux. Présent au rebond, juste dans ses aides défensives, capable de finir fort près du cercle comme de sanctionner en transition, Penda a multiplié les actions positives dans les moments clés. Son énergie a permis à Orlando de rester solide lorsque le match a basculé dans un bras de fer, puis de faire la différence en prolongation.

Progressivement, Noah Penda est en train de se faire une place intéressante dans une équipe ambitieuse de la Conférence Est. Dans un collectif jeune mais structuré, son profil polyvalent, altruiste et défensivement fiable répond parfaitement aux besoins du Magic. Une performance référence, et peut-être un tournant dans sa saison rookie.