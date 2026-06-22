Noémie Brochant, une rookie française dans l’histoire

Noémie Brochant a réalisé le meilleur match de sa carrière en WNBA face à Seattle. Une performance qui lui a permis d’entrer dans l’histoire.

Noémie Brochant a réalisé dans la nuit de samedi à dimanche une énorme performance face à Seattle, de quoi faire parler.

Importante à la création et très présente dans le secteur offensif, Noémie a permis à son équipe de retrouver le chemin de la victoire après quatre matches sans succès. Le Mercury s'est imposé 93 à 73 face au Storm de sa compatriote Dominique Malonga.

Pourtant, la franchise vit un début de saison compliqué avec 5 victoires pour 12 défaites. Malgré cela, la rookie a été titulaire lors de la majorité des rencontres (11 sur 17) et se montre très prometteuse depuis ses débuts avec Phoenix.

L'internationale française a franchi un cap cette nuit en montrant à toute la ligue de quoi elle était capable.

Elle a signé ce qui est sans doute le meilleur match de sa jeune carrière en WNBA avec 16 points (record personnel), 10 passes (record personnel), 2 rebonds et 1 interception à 85,7 % de réussite au tir. Une masterclass et un premier double-double qui lui permettent d'entrer dans l'histoire.

Noemie Brochant vs. Seattle Storm (21/6/26) 16 PTS · 4/5 3PT · 2 REB · 10 AST · 1 STL

pic.twitter.com/xdJInhus24 — Cristian (@DouBasket28) June 20, 2026

Historique

L'ailière de 26 ans rejoint la légende Sue Bird et la superstar d'Indiana Caitlin Clark parmi les seules joueuses de l'histoire de la WNBA à avoir compilé au moins 15 points, 10 passes et 4 paniers à trois points dans un même match.

Elle devient également la quatrième rookie, après Clark, Paige Bueckers et Olivia Miles, à enregistrer au moins 15 points et 10 passes dans une rencontre au cours des dix dernières années.

Elle est également la seule rookie de l'histoire du Mercury à avoir réalisé une telle performance.

In elite rookie company 👀 Nono is also the ONLY rookie in Mercury history to record 15+ points and 10+ assists in a single game. pic.twitter.com/84JzvcZXfg — Phoenix Mercury (@PhoenixMercury) June 21, 2026

Valériane Ayayi, elle aussi autrice de son meilleur match en carrière dans la ligue, s'est exprimée en conférence de presse au sujet de sa coéquipière en club et en sélection, et les compliments n'ont pas manqué :

"Ce que j'adore chez elle, c'est qu'elle joue tout simplement bien… Je suis vraiment fière de ce qu'elle accomplit."

Noémie Brochant et le Mercury retrouveront les parquets dès cette nuit face au Fever de Caitlin Clark. On espère que nos Françaises continueront sur leur lancée.