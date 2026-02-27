Nolan Traoré et les Nets, des gamins qui apprennent à nager ?

Mitch Johnson, le coach des Spurs, a employé une métaphore intéressante sur le challenge de coacher des équipes comme les Nets de Nolan Traoré.

S'ils ont tous le même intitulé, les head coaches de NBA ne font pas tous le même métier. Mitch Johnson, celui des San Antonio Spurs, l'a bien compris. Même si son effectif est jeune, le talent global à sa disposition n'est pas exactement le même que celui avec lequel doit travaille Jordi Fernandez. Après avoir affronté (et battu) Brooklyn la nuit dernière, Johnson a reconnu la difficulté du job de l'Espagnol, avec une métaphore aussi imagée que pertinente.

"A quel point est-ce que j'imagine qu'il est difficile de développer cinq rookies à la fois ? C'est compliqué de demander à un joueur de 19 ans d'en aider un autre de 19 ans. C'est comme demander à des gamins qui sont en train d'apprendre à nager de s'assurer que le gamin d'à côté ne se noie pas".

Cette saison, les Nets ont en effet cinq rookies dans l'effectif : Nolan Traoré, Egor Demin, Danny Wolf, Ben Saraf et Drake Powell. Si Demin s'est sans doute montré le plus régulier, tous ont connu des hauts et des bas, avec des passages plus ou moins prolongés en G-League. Saraf a débuté la saison dans le cinq, mais est maintenant avec les Long Island Nets. En décembre, Traoré a aussi découvert la ligue de développement, pour revenir plus fort.

Fernandez devrait d'ailleurs récupérer d'autres jeunes joueurs la saison prochaine, puisque Brooklyn est 14e de la Conférence Est et décrochera sauf surprise un pick assez haut placé lors de la Draft 2026. Sans parler de la possibilité de récupérer d'autres atouts de ce type dans le cadre d'un trade de Michael Porter Jr.

Pour revenir à Nolan Traoré, installé dans le cinq par Jordi Fernandez, il tourne à 12.5 points et 5.7 passes décisives par match depuis le début du mois février (10 matches) à presque 44% d'adresse.