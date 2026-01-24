Nolan Traoré, un premier match référence plein d’espoirs

La France est l’un des premiers producteurs de big men au monde. Et tant que Donald Trump n’impose pas des droits de douane sur les intérieurs tricolores, ils continueront de rejoindre la NBA en suivant les traces de Victor Wembanyama, Alex Sarr, Moussa Diabaté, Maxime Raynaud ou bien évidemment Rudy Gobert. Mais il faudra bien un meneur de jeu pour faire briller tous ces gaillards le jour où ils voudront enfiler la tunique bleue de la sélection nationale. Un job gardé au chaud pour Nolan Traoré, le prospect français le plus prometteur sur sa position.

L’ancien pensionnaire de l’INSEP faisait fantasmer les scouts NBA quand il martyrisait ses adversaires balle en main avec le centre fédéral, notamment lors des différents tournois « Euroleague Next Gen. » Des performances qui lui ont un temps valu un statut purement hypothétique de potentiel top-5 à la draft 2026. En réalité, il est tombé au 19eme rang après une saison intéressante mais irrégulière avec Saint-Quentin en Betclic Elite. Les Brooklyn Nets n’ont pas hésité à miser sur lui… et sur 128 autres meneurs.

Plus sérieusement, Traoré a débuté la saison derrière Ben Saraf et Egor Demin dans la rotation. Une concurrence forte pour des apparitions rares du natif de Créteil. Il fallait juste prendre son mal en patience. Le joueur de 19 ans devait saisir les opportunités. Et c’est exactement ce qu’il a fait la nuit dernière, à l’occasion de la réception des Boston Celtics. La franchise new-yorkaise s’est finalement inclinée après deux prolongations (126-130) mais le jeune homme a marqué des points, et on ne parle pas que de paniers.

Il a effectivement établi son nouveau record personnel avec 21 unités (7 sur 13 aux tirs, 2 sur 4 à trois-points) en 36 minutes. Le temps de jeu est important. Il monte à quel point son coach Jordi Fernandez lui a fait confiance dans un match aussi serré contre l’équipe classée deuxième de la Conférence Est. Malgré son inexpérience, Nolan Traoré s’est notamment retrouvé aux commandes dans les moments chauds du money time. « C’est sympa que le coach ait cru en moi et me mette sur le parquet en fin de match. Mes coéquipiers m’ont posé des bons écrans pour que je puisse pénétrer la raquette et créer du jeu. C’est ma spécialité. Mais je pense que je peux faire mieux. Et je vais faire mieux », confiait le principal intéressé.

L’entraîneur espagnol a justement salué la prestation de son poulain en parlant de « super boulot ». Il connaît la vitesse de ce dernier, atout qu’il présentait récemment comme un « super pouvoir » du Français. C’est notamment pour ça qu’il a préféré le laisser sur le parquet au dépend du Russe Demin. Parce que Traoré est capable de battre son vis-à-vis en dribbles et de pénétrer dans la peinture. On l’a vu vendredi soir. Ses drives ont fait mal à la défense bostonienne, même en ayant Payton Pitchard ou Jordan Walsh sur le dos. Sa capacité à marquer une fois lancé est redoutable et elle colle parfaitement à la NBA. C’est un joueur qui peut briller sur pick-and-roll et c’est pourquoi son profil était considéré comme adapté au basket américain. Ça marche encore mieux quand il fait preuve d’adresse de loin.

Ses pénétrations et ses flotteurs ont maintenu Brooklyn dans le match. Il aurait même pu (dû) faire gagner les Nets. C’est la seule ombre au tableau de cette belle soirée : un lancer raté en fin de première prolongation qui a permis à Hugo Gonzalez, grossièrement oublié par la défense new-yorkaise, d’égaliser à trois-points et d’arracher cinq minutes supplémentaires qui ont été fatales aux Nets. « Dans une fin de match comme ça tous les détails comptent et chaque erreur est punie, c’est ce qui nous coûte la victoire… On aurait pu gagner ce match, tout le monde a une part de responsabilité, et moi aussi. »

Les résultats ne sont de toute façon pas la priorité à Brooklyn. C’est le développement qui compte, en attendant un nouveau choix de draft que les dirigeants espèrent haut placé. Et avec Nolan Traoré, on est en plein dedans. Il vient d’enchaîner 17 matches de suite depuis son retour de G-League. Son temps de jeu est en hausse et il engrange du rythme et de la confiance. Il prend des repères et est de plus en plus à même de laisser exprimer ses qualités.

Le rookie n’avait disputé que 10 matches sur les trois premiers mois de la saison. Il en a déjà joué 13 en janvier, pour 7,8 points de moyenne en 23 minutes. L’adresse n’est pas toujours au rendez-vous et l’apprentissage passe plus souvent pas des bas que par des hauts comme le match d’hier. Mais dans l’ensemble, il y a un prospect qui se développe bien. De quoi faire rêver un peu les Nets, leurs supporters… et ceux de l’équipe de France.