Non, Luka Doncic n’a pas sifflé une bière avec Boban le jour du game 1

On sait que Luka Doncic est un bon vivant, capable de se faire suffisamment plaisir durant l'intersaison pour afficher quelques kilos en trop à son retour de vacances et sur les premières semaines de la saison. Mais de là à l'imaginer se faire une bière quelques heures avant le premier match de la série la plus importante de sa carrière ?

Mercredi, une photo relayée sur les réseaux sociaux montrait la superstar slovène à table avec Boban Marjanovic et ce qui ressemble fort à une jolie mousse dans la main. On s'est donc demandé si Doncic n'avait pas voulu pousser un peu trop loin la comparaison avec Larry Bird, qui n'hésitait jamais à se rafraîchir au houblon durant sa carrière.

Histoire de calmer le jeu, les Mavs, via un porte-parole qui s'est exprimé chez TMZ, ont démenti qu'il s'agissait d'une photo très récente. Elle ne date en tout cas pas des heures précédant ce game 1 au cours duquel les Mavs ont été nettement battus, avec une copie médiocre pour Luka Doncic par rapport à ses standards : 20 points, 7 rebonds, 4 passes, 7 pertes de balle à 6/18.

La photo n'est en tout pas si vieille que ça et date probablement de cette saison, puisque l'on peut y voir Igor Kokoskov, l'un des assistants de Jason Kidd et ex-coach de la Slovénie et des Phoenix Suns.

Bière ou pas, Luka Doncic sera à surveiller comme le lait sur le feu par les Warriors dans le game 2 et sur les autres matches de la série. Le garçon n'est pas trop du genre à manquer deux rencontres de suite...

