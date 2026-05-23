Mock Draft NBA 2026 : Dybantsa en 1… et du suspense derrière

À un mois de la Draft 2026, on s'est lancé dans une Mock Draft du 1er tour, même si pour une grande partie des picks cela s’apparenterait presque à de l'art divinatoire. Cette Mock devrait forcément bouger d’ici la grande soirée, entre les prospects qui retireraient leur nom pour retourner en NCAA ou ailleurs, ceux qui grimperaient après de bons workouts et des entretiens réussis, et ceux qui perdraient quelques places pour les raisons inverses.

L’idée ici ne serait donc pas de prétendre avoir le classement définitif, mais de proposer une projection à l’instant T, avec un cocktail entre talent pur, potentiel, logique de fit et besoins supposés des franchises.

La loterie

1- AJ Dybantsa, ailier (BYU) — Washington Wizards

Ce serait le choix le plus naturel pour Washington. Dybantsa cocherait les cases de l’ailier franchise player moderne : taille, création, potentiel défensif, capacité à scorer à plusieurs niveaux et marge énorme. Les Wizards auraient besoin d’un visage pour relancer leur projet, pas seulement d’un très bon jeune joueur. Même si le débat pourrait encore exister avec Darryn Peterson ou Cameron Boozer, Dybantsa resterait le pick le plus logique en 1.

2- Darryn Peterson, arrière/meneur (Kansas) — Utah Jazz

Utah tiendrait ici son créateur extérieur de référence. Peterson pourrait porter une attaque, créer son tir, jouer pick-and-roll et amener une dimension de scoring qui manque encore au Jazz. Le fit serait assez évident : une équipe jeune, du temps de jeu, une franchise qui chercherait encore son vrai patron offensif. Il aurait de quoi être responsabilisé vite sans être envoyé dans un contexte trop verrouillé.

3- Cameron Boozer, intérieur (Duke) — Memphis Grizzlies

Memphis prendrait le joueur le plus sûr du haut de Draft. Boozer aurait déjà une maturité rare : il marque, passe, prend les bonnes décisions et comprend le jeu. À côté de Ja Morant et Jaren Jackson Jr, il pourrait apporter du liant, du rebond et une vraie propreté offensive. Ce serait moins “mystérieux” que certains profils, mais probablement très rentable.

Cameron Boozer, sa cote monte en flèche !

4- Caleb Wilson, ailier/intérieur (North Carolina) — Chicago Bulls

Chicago récupérerait un forward long, mobile, actif, avec un vrai potentiel two-way. Wilson pourrait défendre, courir, finir, attaquer les closeouts et apporter de la polyvalence dans un effectif qui aurait besoin de retrouver une direction claire. Les Bulls devraient viser des profils capables d’élever le plafond collectif, pas seulement des scoreurs isolés. Wilson correspondrait bien à cette idée.

5- Keaton Wagler, arrière (Illinois) — Los Angeles Clippers

Les Clippers devraient penser à la suite, et Wagler aurait le profil du gros arrière moderne capable de monter très haut. Il aurait la taille, du handle, du shoot et une vraie fluidité balle en main. Dans une franchise qui aurait besoin de renouveler son talent extérieur, ce serait un choix assez séduisant. Il pourrait être développé sans pression immédiate de devenir le sauveur.

6- Darius Acuff Jr, meneur (Arkansas) — Brooklyn Nets

Brooklyn prendrait un meneur scoreur, agressif et très créatif. Acuff aurait le culot, le handle et la capacité à mettre une défense sous pression. Les Nets chercheraient encore une vraie hiérarchie offensive, et ce genre de profil pourrait très vite donner une identité. Il faudrait encadrer la sélection de tirs et la gestion du tempo, mais le talent serait évident.

7- Kingston Flemings, meneur (Houston) — Sacramento Kings

Sacramento ajouterait un guard explosif, capable de pousser le rythme et de créer de l’avantage. Flemings pourrait devenir un accélérateur intéressant dans une équipe qui aurait parfois besoin d’un souffle nouveau sur les lignes arrières. Son profil collerait aussi à une franchise qui ne pourrait pas simplement chercher des joueurs propres : il faudrait de l’impact, de la vitesse, du danger.

8- Brayden Burries, arrière (Arizona) — Atlanta Hawks

Atlanta miserait sur un arrière physique, capable de défendre, courir et attaquer fort le cercle. Burries pourrait apporter un peu de dureté sur les lignes extérieures, ce dont les Hawks ont souvent manqué. Il ne serait pas forcément le plus poli offensivement, mais son moteur et son profil athlétique auraient du sens dans cette zone.

9- Jayden Quaintance, intérieur (Kentucky) — Dallas Mavericks

Dallas ajouterait un intérieur jeune, puissant, mobile, avec un potentiel défensif très intéressant. Quaintance pourrait protéger le cercle, finir près du panier et apporter une présence physique que les Mavs devraient continuer à renforcer. À ce stade, ce serait un pari d’upside logique : il ne serait pas encore fini, mais ses outils seraient très NBA.

10- Mikel Brown Jr, meneur (Louisville) — Milwaukee Bucks

Milwaukee devrait rajeunir sa création extérieure. Brown serait petit par la taille, mais grand par le skill : handle, shoot, créativité, sens du rythme. Dans un premier temps, il pourrait être utilisé comme dynamiteur en sortie de banc, avant de prendre plus de responsabilités. Pour les Bucks, ce serait un pick qui préparerait l’avenir sans être totalement déconnecté du présent.

11- Labaron Philon, arrière/meneur (Alabama) — Golden State Warriors

Philon aurait quelque chose qui collerait bien aux Warriors : il pourrait créer, jouer vite, défendre, mettre de la pression et ne pas forcément casser le mouvement du collectif. Golden State aurait besoin de guards capables d’apporter autre chose que du simple spacing. Philon pourrait devenir un relais intéressant entre les vétérans et la prochaine génération.

12- Aday Mara, intérieur (Michigan) — Oklahoma City Thunder

Le fit serait trop tentant pour ne pas le tenter. OKC pourrait se permettre un profil spécifique, parce que son effectif est déjà très riche. Mara apporterait une taille immense, de la protection de cercle, du toucher et une qualité de passe rare pour un intérieur de ce gabarit. Dans un environnement aussi patient et structuré, il pourrait d’abord être une arme de rotation, puis devenir une pièce plus importante.

13- Yaxel Lendeborg, ailier/intérieur (Michigan) — Miami Heat

Ce serait un pick très “Miami”. Lendeborg serait dur, mature, productif, polyvalent, capable de défendre, passer, couper et faire le sale boulot. Ce ne serait peut-être pas le prospect le plus glamour du premier tour, mais il aurait un chemin clair vers des minutes NBA. Le Heat adore ce genre de joueur qui gagnerait sa place par l’activité, l’intelligence et la dureté.

14- Karim Lopez, ailier (New Zealand Breakers) — Charlotte Hornets

Charlotte ajouterait un ailier international long, fluide, encore jeune, avec une marge très intéressante. Lopez pourrait courir, défendre plusieurs postes, jouer sans ballon et progresser comme shooteur/créateur secondaire. À côté de LaMelo Ball et Brandon Miller, son profil aurait du sens : il n’aurait pas besoin de monopoliser le ballon pour être utile.

Hors loterie

15- Bennett Stirtz, meneur (Iowa) — Chicago Bulls

Chicago ajouterait un guard intelligent, propre, capable de gérer des possessions et de shooter. Stirtz n’aurait pas forcément l’upside le plus spectaculaire, mais il pourrait vite devenir un joueur fiable dans une rotation.

16- Morez Johnson Jr, intérieur (Michigan) — Memphis Grizzlies

Memphis prendrait un intérieur physique, intense, rebondeur, capable d’apporter de la dureté. Johnson pourrait offrir de l’impact sans avoir besoin que beaucoup de systèmes soient dessinés pour lui, ce qui aurait du sens dans un effectif déjà articulé autour de créateurs installés.

17- Hannes Steinbach, intérieur (Washington) — Oklahoma City Thunder

OKC continuerait d’épaissir sa raquette avec un intérieur solide, productif et intelligent. Steinbach pourrait poser des écrans, finir, jouer simple et donner une présence plus classique dans une équipe déjà très créative.

18- Koa Peat, ailier/intérieur (Arizona) — Charlotte Hornets

Charlotte pourrait tenter le pari d’un forward puissant, polyvalent, encore perfectible au shoot. Peat ferait partie des prospects dont le dossier serait un peu plus flou : après un Combine mitigé et une cote en baisse dans certaines mocks, plusieurs observateurs estimeraient qu’un retour à Arizona une saison de plus pourrait avoir du sens, même si la décision lui appartiendrait encore.

19- Cameron Carr, arrière/ailier (Baylor) — Toronto Raptors

Toronto récupérerait un arrière/ailier scoreur, long, capable de mettre des tirs et d’apporter du danger extérieur. Carr aurait un profil intéressant pour une équipe qui chercherait toujours à stabiliser son attaque autour de Scottie Barnes.

20- Tounde Yessoufou, ailier (Baylor) — San Antonio Spurs

Les Spurs ajouteraient un ailier puissant, explosif, très agressif vers le cercle. À côté de Victor Wembanyama, ce type de joueur pourrait profiter des espaces et mettre une pression physique constante. Le shoot devrait progresser, mais l’énergie et les outils seraient là.

21- Amari Allen, ailier (Alabama) — Detroit Pistons

Detroit prendrait un ailier moderne, long, polyvalent, capable de défendre et de se projeter. Allen ferait partie de ces profils qui pourraient monter si le shoot devenait fiable. Pour les Pistons, ce serait une manière d’ajouter encore de la taille et de la polyvalence.

22- Killyan Touré, arrière/meneur (Iowa State) — Philadelphia Sixers

Cocorico, un Français ! Philadelphie tenterait un profil international à potentiel, avec de la taille sur les lignes extérieures et une vraie marge de développement. Les Sixers auraient besoin de jeunes joueurs capables d’évoluer sans forcément demander beaucoup de ballons tout de suite. Touré serait déjà un superbe joueur défensif, même à ce stade précoce de son développement.

23- Darius Adams, arrière (UConn) — Atlanta Hawks

Atlanta ajouterait un guard capable de scorer, de créer un peu et d’apporter du talent offensif. Adams pourrait être utile dans une rotation qui chercherait davantage de polyvalence extérieure autour de ses principaux créateurs.

24- Dame Sarr, ailier (Duke) — New York Knicks

Les Knicks prendraient un ailier long, athlétique, défensif, qui pourrait se faire une place par l’intensité. Sarr n’aurait pas besoin d’arriver comme option offensive majeure. Son chemin vers les minutes passerait sans doute par la défense, la transition et la capacité à jouer simple.

25- Meleek Thomas, arrière (Arkansas) — Los Angeles Lakers

Les Lakers ajouteraient un guard scoreur, capable de créer son tir et d’apporter du punch. Thomas pourrait être irrégulier, mais son talent offensif mériterait un pari en fin de premier tour. Los Angeles aurait besoin de jeunes joueurs capables de mettre de la pression balle en main.

26- Milan Momcilovic, ailier (Iowa State) — Denver Nuggets

Denver prendrait un profil très compatible avec Nikola Jokic : taille, shoot, jeu sans ballon, lecture simple. Momcilovic n’aurait pas besoin d’avoir un usage énorme pour être utile. Dans le système des Nuggets, son spacing et son QI basket pourraient être valorisés.

27- Braden Smith, meneur (Purdue) — Boston Celtics

Boston pourrait miser sur un meneur expérimenté, intelligent, capable d’organiser, de shooter et de prendre soin du ballon. Smith ne serait pas le pick le plus spectaculaire, mais son sérieux, sa lecture et son efficacité pourraient séduire une équipe déjà très structurée, à la recherche de joueurs capables de comprendre vite leur rôle.

28- Baba Miller, ailier/intérieur (Cincinnati) — Minnesota Timberwolves

Minnesota tenterait un pari de taille et de mobilité. Miller resterait un prospect de projection, mais son gabarit, sa fluidité et sa polyvalence garderaient un vrai intérêt. En fin de premier tour, ce genre de profil vaudrait le coup, surtout pour une équipe qui pourrait se permettre de développer un joueur sur plusieurs saisons.

29- Caleb Foster, arrière (Duke) — Cleveland Cavaliers

Cleveland récupérerait un guard sérieux, capable de gérer, shooter et jouer dans un rôle complémentaire. Foster ne bouleverserait pas la hiérarchie, mais il pourrait offrir de la stabilité derrière les cadres.

30- Chris Cenac Jr, intérieur (Houston) — Dallas Mavericks

Dallas terminerait avec un intérieur mobile, long, capable de courir, de finir près du cercle et d’offrir une marge de progression intéressante. Cenac apporterait un profil plus moderne et plus haut de plafond que l’option purement physique envisagée initialement. Pour les Mavs, ce serait un pari de développement logique en fin de premier tour, avec l’idée d’ajouter encore du talent intérieur autour de Cooper Flagg et du reste du noyau.