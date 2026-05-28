Nouveau record en carrière pour Marine Johannès, Carla Leite est clutch

Pas moins de cinq matchs en WNBA. Retour sur cette nuit de folie où Marine Johannès a été inarrêtable.

Les résultats de la nuit en WNBA

Mercury @ Liberty: 74-84

Tempo @ Sky: 111-104

Dream @ Lynx: 81-96

Sun @ Fire: 61-71

Mystics @ Storm: 78-64

Après une journée de repos, la WNBA est revenue cette nuit, et ça a commencé très fort par la rencontre entre New York et Phoenix. Menées d'un seul point dà la mi-temps, les joueuses de "Big Apple" ont pris le contrôle du 3ᵉ quart en enchaînant un 23-0 ne laissant plus d'espoir au Mercury. Après trois défaites de suite, le Liberty a donc enfin retrouvé le goût de la victoire (84-74) et les fans peuvent en grande partie remercier Marine Johannès.

Marine Johannès déroule à longue distance

La Française a démarré le match à grande vitesse. Rien que dans le premier quart-temps, elle a inscrit quatre paniers à 3 points, sans louper aucune tentative. Elle poursuivra le match sans contrainte. Libérée dans son jeu avec plus de mouvement autour d'elle, Marine a pu se mettre à l'œuvre au scoring mais aussi dans d'autres aspects, avec notamment une amélioration dans sa défense. L'arrière de 31 ans a terminé avec 3 rebonds, 2 contres, 5 passes dont une magnifique dans le dos, mais surtout elle finit avec 21 points et sept 3 points inscrits, son record en carrière. Avec 77.8 % de réussite derrière l'arc, Marine Johannès n'a tout simplement rien loupé sur ce match.

Marine Johannès was LIGHTS OUT from three-point land in the @nyliberty's dub 🥵 She recorded 21 PTS, a new CAREER-HIGH 7 3PM, and 5 AST!#WNBASeason30 pic.twitter.com/nEeOhNRWch — WNBA (@WNBA) May 28, 2026

Les coéquipières de MJ ont elles aussi performé. Jonquel Jones a fini en double-double (17 pts, 12 reb), Léonie Fiebich a joué son premier match cette saison et a scoré 9 points et notre deuxième Frenchie du Liberty, Pauline Astier, a mis 7 points, pris 7 rebonds et a réalisé 4 passes et 2 contres.

Face au rouleau compresseur new-yorkais en deuxième période, Phoenix n'a rien pu faire. Kahleah Copper a terminé la rencontre à 19 points, 2 rebonds, 2 passes et 1 contre.

Côté françaises, Noémie Brochant et Monique Akoa Makani ont été toutes les deux alignées dans le 5 de départ. Eles ont fini respectivement avec 3 points, 2 rebonds, 1 passe, 1 contre, 1 interception et 9 points, 2 rebonds, 4 passes, 2 interceptions. Valériane Ayayi, toujours en manque de temps de jeu, a été sur le parquet 9 minutes. Elle a inscrit 3 points.

Un collectif gagnant pour Toronto

Face à Chicago, Toronto ne s'est pas laissé faire et a surpris en remportant le match (111-104). Grâce à un collectif bien rodé, les Canadiennes ont mené quasiment toute la rencontre. Emmené par un cinq de départ décisif, le Tempo a remporté son 4ᵉ match de la saison, les plaçant à la 11ᵉ place du classement. Nyara Sabally a sorti le match dd sa vie avec 29 points, 6 rebonds, 2 passes, Marina Mabrey avec 24 points, 4 rebonds, 7 passes et Brittney Sykes avec 20 points, 6 rebonds, 2 passes, ont formé un trio offensif d'enfer, que la défense du Sky a eu du mal à contenir.

La rookie, Kiki Rice, elle, poursuit les bonnes performances : cette nuit elle a terminé avec 14 points, 8 rebonds, 7 passes et 2 contres. On a vraiment l'impression que l'ancienne joueuse de UCLA est tombée dans la bonne franchise pour sa progression dans la grande ligue.

Atlanta mangé par le Lynx

Pour la troisième opposition de la nuit, c'est un match de haut de tableau qui se jouait. À domicile, Minnesota n'a pas tremblé et s'est imposé face au Dream d'Allisha Gray (96-81). Dans une rencontre équilibrée, Courtney Williams avec 25 points, 3 rebonds et 7 passes et Natasha Howard avec 22 points, 8 rebonds et 5 passes ont emmené leur franchise à la victoire. À noter que les 5 joueuses qui ont débuté la rencontre ont fini avec au moins 10 points.

La rookie Olivia Miles, qui fait grosse impression depuis le début de saison, est devenue la joueuse la plus rapide aux côtés de Caitlin Clark à atteindre les 100 points et les 40 passes.

Olivia Miles, you're just niceeee 🤪 She gets the TUFF and-1 bucket high off the glass! ATL-MIN | USA Network

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Et dire qu'il manque encore la pièce maîtresse, Napheesa Collier, qui reviendra de sa blessure courant juin. Cette équipe du Minnesota peut aller très loin.

Portland ne s'arrête plus

Avec cette victoire face au Sun (71-61), bon dernier de WNBA, le Fire s'offre un troisième succès de suite et s'empare de la sixième place du classement… pas mal pour une nouvelle franchise. Carla Leite, une nouvelle fois à la baguette, a inscrit 20 points et réalisé 2 contres et 3 passes. Encore clutch, elle a envoyé un trois points important à 1 minute de la fin de la rencontre.

Carla Leite, la pépite française commence à se faire un nom

Bridget Carleton, autre visage du Fire, a fini avec 13 points, 7 rebonds, 3 passes et 1 interception.

En face, Connecticut ne s'en sort pas, Nell Angloma, la seule française, n'a rien pu montrer en seulement 3 minutes de jeu.

Les Mystics dominent

Toujours sans Dominique Malonga, absente à cause d'une commotion cérébrale, Seattle s'est retrouvé en difficulté face à Washington. Dans un match à sens unique, ce sont les Mystics qui sont ressortis gagnants (78-64).

Shakira Austin, constante depuis le début de la saison, a fini avec une ligne de statistiques de 18 points, 13 rebonds et 5 passes. Un nouveau double-double pour celle qui s'impose comme la véritable leader de cette équipe qui peut parfois manquer d'expérience. Il ne faut pas oublier que Washington est l'effectif le plus jeune de la WNBA.

Kira with 18 PTS pic.twitter.com/kciOQhIvZ9 — Washington Mystics (@WashMystics) May 28, 2026

Malgré ça, la franchise s'accroche et avec cette 3ᵉ victoire elle grimpe à la 9ᵉ place devant Los Angeles.

La nuit prochaine, deux matchs sont au programme :

Aces @ Wings: 2H

Fever @ Valkyries: 4H