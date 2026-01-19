Nouvelle vidéo d’entraînement de Jayson Tatum : les Celtics rêvent d’un retour anticipé

Une nouvelle vidéo de workout de Jayson Tatum relance l’espoir d’un retour cette saison pour les Celtics, qui restent compétitifs malgré sa blessure.

Une nouvelle vidéo de Jayson Tatum en plein entraînement a fait le buzz cet après-midi chez les fans des Boston Celtics, relançant l’espoir d’un retour cette saison malgré sa grave blessure. Les signes de progrès s’accumulent, et la fin de saison pourrait réserver une surprise à Boston.

Depuis sa rupture du tendon d’Achille subie en mai dernier lors des playoffs, Jayson Tatum n’a cessé de documenter sa rééducation, partageant régulièrement des images de son travail physique et de ses progrès. Ce lundi, de nouvelles séquences ont circulé sur les réseaux montrant le multiple All-Star en pleine séance de workout avant un match contre Detroit, avec une aisance et une intensité qui ont immédiatement fait réagir les supporters.

Sur ces images, Tatum semble particulièrement à l’aise, enchaînant des mouvements dynamiques qui donnent l’impression qu’il récupère bien de son terrible accident. Certains fans ont même été jusqu’à prédire qu’il pourrait être de retour dès le prochain match après le All-Star Break, tant son apparence semblait "mighty healthy", c’est-à-dire en grande forme. Il n'y a évidemment aucune chance que cela se produise.

Jayson Tatum getting a full workout in at Celtics shootaround here in Detroit. pic.twitter.com/Lyu4Vne4hp — Adam Himmelsbach (@AdamHimmelsbach) January 19, 2026

Boston sans son leader… mais pas sans succès

L’absence de Tatum avait été perçue comme un énorme coup dur pour Boston avant le début de la saison, mais la franchise ne s’est pas effondrée pour autant. Les Celtics sont actuellement bien placés dans la conférence Est, avec notamment Jaylen Brown qui joue à un niveau quasi MVP pendant que Tatum récupère. La production offensive solide de Derrick White et Payton Pritchard a aussi permis à Boston de rester compétitif malgré l’absence de sa star.

Cette situation a allégé la pression autour du retour de Tatum, donnant à l’organisation la possibilité de faire preuve de patience lors de sa réintégration. Et pourtant, les progrès filmés montrent qu’il n’est peut-être pas si loin que ça du retour, au moins sur le parquet d’entraînement.

Le contexte de sa rééducation

Lui-même n’a jamais fermé la porte à un retour cette saison : il avait indiqué lors de récentes apparitions médiatiques travailler "six jours par semaine" pour revenir plus vite que prévu. Des analystes NBA, dont Zach Lowe, ont récemment déclaré qu’un retour avant la fin de la saison n’est pas à exclure, même si personne ne sait exactement à quel niveau il pourrait réintégrer le jeu, directement comme titulaire ou plus progressivement.

Les précédentes vidéos de Tatum en 1-contre-1 ou en drills avaient déjà donné lieu à beaucoup d’enthousiasme chez les fans, mais ce nouveau clip semble confirmer une tendance : la star travaille intensément, et ses mouvements sur le terrain semblent de plus en plus naturels, ce qui est loin d’être acquis après une rupture du tendon d’Achille.

Jaylen Brown fait une saison monstrueuse, mais personne n’en parle vraiment alors qu’il porte Boston

Si Tatum revenait cette saison, même pour une poignée de matchs avant les playoffs, l’impact serait immense pour une franchise qui veut aller loin en post-saison. Les Celtics sont déjà dans la course aux sommets à l’Est, et la perspective d’avoir à nouveau leur leader offensif dans l’effectif pourrait faire pencher la balance dans des confrontations serrées.

Reste maintenant à voir si les progrès visibles en vidéo se traduiront sur le parquet en compétition officielle. Dans tous les cas, l’optimisme est réel à Boston, et ce nouveau clip d’entraînement ne fait qu’ajouter de l’huile sur le feu.