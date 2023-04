Nouvelles images de la Air Jordan 8 Playoffs

Si aujourd'hui les modèles signatures se déclinent en des centaines de coloris, cela était beaucoup plus sobrement organisé dans les 90s. Quelques colorways pour la saison régulière, et un seul pour les campagnes de playoffs. La lignée Air Jordan est bien sur la plus représentative de ce phénomène, et les versions noires des chaussures du GOAT étaient bien évidemment les plus populaires, à l'instar de la Air Jordan 8 portée lors des playoffs 1993, et une dantesque finale remportée par les Bulls 4-2 contre les Suns.

La performance de Jordan dans ces 6 matchs de légende reste l'une des plus incroyable de l'histoire, alors le retour de ce modèle est en soi un évènement. Tout est bien en place : la structure haute mêlant nubuck et cuir souple barrée d'un large strap croisé frappé du numéro 23, le patch en peluche sur le haut de la languette en neoprene, et les couleurs blanches, noires et rouges placées sur les renforts plastique.

Il faudra encore quelques mois d'attente pour se procurer cette intemporelle Jordan 8, annoncée pour le 30 septembre prochain par le toujours très sérieux @zsneakerheadz qui nous offre ces nouveaux visuels.

Les images de la Air Jordan 8 Playoffs