Jamal Murray blessé, l’hécatombe continue à Denver

Quatrième défaite à domicile des Denver Nuggets la nuit dernière. Dont trois contre des équipes au bilan inférieur à 50% de victoires. Ça ne va pas si fort que ça dans le Colorado, même si ça s’explique notamment par la ribambelle d’absents. En effet, deux titulaires importants, Aaron Gordon et Christian Braun, sont actuellement à l’infirmerie. Ils pourraient d’ailleurs être rejoints par Jamal Murray. Ce dernier s’est blessé à la cheville dans le troisième quart-temps lors de la défaite contre les Dallas Mavericks et il n’a pas joué du tout dans le quatrième.

« C’est une énorme absence pour nous en attaque. S’il arrête de jouer, c’est qu’il doit vraiment avoir mal », soulignait le coach David Adelman. Les Nuggets ont effectivement été à la peine sans leur meneur et ils n’ont inscrit que 17 points dans les 12 dernières minutes, laissant les Mavericks prendre le dessus (121-131).

Jamal Murray est plutôt régulier cette saison et son corps tenait le choc. Au point de pouvoir justement prétendre au All-Star Game pour la première fois de sa carrière. On espère pour lui et pour Denver que sa cheville n’est pas trop touchée.

