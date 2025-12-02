Jamal Murray blessé, l’hécatombe continue à Denver

Déjà privés de Christian Braun et Aaron Gordon, les Denver Nuggets vont peut-être se retrouver sans Jamal Murray.

Quatrième défaite à domicile des Denver Nuggets la nuit dernière. Dont trois contre des équipes au bilan inférieur à 50% de victoires. Ça ne va pas si fort que ça dans le Colorado, même si ça s’explique notamment par la ribambelle d’absents. En effet, deux titulaires importants, Aaron Gordon et Christian Braun, sont actuellement à l’infirmerie. Ils pourraient d’ailleurs être rejoints par Jamal Murray. Ce dernier s’est blessé à la cheville dans le troisième quart-temps lors de la défaite contre les Dallas Mavericks et il n’a pas joué du tout dans le quatrième.

« C’est une énorme absence pour nous en attaque. S’il arrête de jouer, c’est qu’il doit vraiment avoir mal », soulignait le coach David Adelman. Les Nuggets ont effectivement été à la peine sans leur meneur et ils n’ont inscrit que 17 points dans les 12 dernières minutes, laissant les Mavericks prendre le dessus (121-131).

Jamal Murray est plutôt régulier cette saison et son corps tenait le choc. Au point de pouvoir justement prétendre au All-Star Game pour la première fois de sa carrière. On espère pour lui et pour Denver que sa cheville n’est pas trop touchée.

French flair
Autant les blessures de Christian Braun et Aaron Gordon étaient problématiques mais Peyton Watson et l'étonnant Spencer Jones ont pris plus de responsabilités avec succès, autant l'absence de Murray va être difficile à remplacer, Tim Hardaway peut prendre la place dans le 5 mais ça va être trop léger sur le banc.
