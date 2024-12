OKC verrouille Alex Caruso, d’habitude, c’est lui qui verrouille les gens…

Le Thunder avait réussi un joli coup durant l'intersaison en récupérant Alex Caruso dans un trade avec les Bulls en échange de Josh Giddey. Leader de la Conférence Ouest, Oklahoma City a eu envie de prolonger l'expérience et de s'assurer sa présence pour les prochaines années. D'après Shams Charania d'ESPN, Caruso a prolongé pour 4 ans et 81 millions de dollars.

On n'a pas encore pu voir pleinement l'impact que le Thunder souhaitait en recrutant Alex Caruso, qui a manqué quelques matches et officie pour le moment en sortie de banc, mais toutes les parties sont heureuses et confiantes de la collaboration. Il tourne d'ailleurs à près de 2 interceptions par match, ce qui est sa meilleure moyenne en NBA. A l'heure actuelle, il est aussi le deuxième joueur de la ligue à infliger le plus mauvais pourcentage aux joueurs auxquels il conteste des tirs.

C'est avec l'équipe de G-League du Thunder, l'OKC Blue, où officiait alors Mark Daigneault, que Caruso a fait ses débuts dans le monde professionnel à sa sortie de l'université. Il avait alors tapé dans l'oeil des Los Angeles Lakers, avec lesquels il avait fini par remporter le titre de champion NBA en 2020 dans la bulle de Disneyworld.

Pour reprendre l'analyse de Benjamin Moubèche : Caruso touchera 18,1 millions de dollars en 2025-26, soit environ 11% du salary cap. Pour un joueur aussi important dans leur défense et leur rotation, qui est convoité par beaucoup d’équipes et qui pourrait opter pour un marché bien plus grand qu'Oklahoma City, ce n'est finalement pas si énorme.

A 30 ans, Alex Caruso espère décrocher un deuxième titre avec ce groupe, où figurent d'autres défenseurs de niveau élite, comme Luguentz Dort ou Cason Wallace.