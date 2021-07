Coup dur pour les Bleues, Olivia Epoupa déclare forfait pour les JO

Alors que la liste des 12 joueuses de l'équipe de France féminine pour les Jeux Olympiques 2020 de Tokyo doit être annoncée en début d'après-midi, on sait déjà qu'Olivia Epoupa ne sera pas dedans.

En effet, blessée lors de l'Euro à la cheville, la meneuse n'est pas apte à démarrer la préparation. Une mauvaise nouvelle confirmée par la sélectionneuse Valérie Garnier lundi.

"Le forfait d’Olivia Epoupa n’est forcément pas la meilleure manière de débuter cette campagne olympique. Je suis triste pour elle, car on sait l’importance pour une athlète de disputer les J.O. dans une carrière. C’est une joueuse qui apporte beaucoup sur et en dehors du terrain, et le Groupe France aura forcément une pensée pour elle au moment de commencer les Jeux Olympiques le 27 juillet prochain.

Blessée lors du premier match de l’Euro puis préservée ensuite, nous avons dû nous adapter lors de la compétition, et nous en ferons de même pour cette campagne olympique", a expliqué le coach Valérie Garnier.