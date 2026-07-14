Olivia Miles explose son record et entre déjà dans l’histoire de la WNBA

Olivia Miles a signé un nouveau record en carrière avec 33 points et 8 passes lors de la victoire des Minnesota Lynx face au Phoenix Mercury.

À peine revenue de blessure, Olivia Miles a repris sa saison de rookie là où elle l’avait laissée : à un niveau impressionnant. La meneuse du Minnesota Lynx a inscrit 33 points, son nouveau record en WNBA, lors de la victoire arrachée face au Phoenix Mercury (104-100).

La numéro 2 de la dernière Draft a livré une prestation d’une efficacité remarquable avec 10 tirs réussis sur 16, dont 5 sur 8 derrière l’arc, et 8 lancers francs sur 9. Elle a également distribué 8 passes décisives et terminé la rencontre avec un différentiel de +10 en 31 minutes.

Son carton n’avait rien d’une simple accumulation de points dans un match déjà joué. La rencontre a compté 23 changements de leader et 13 égalités, avant de se décider dans les dernières secondes. Alors que le score était de 98-98, Miles a trouvé Kayla McBride pour le panier à trois points qui a placé Minnesota devant. Elle a ensuite créé le lay-up de Natasha Howard à 21 secondes de la fin, avant d’inscrire le dernier lancer franc de son équipe.

Olivia Miles' game was on full display as she put up big numbers in the @minnesotalynx's dub 💯 She set a new career-high with 33 PTS scoring 16 in the 4Q. Miles also had 8 AST, 5 3PM & 3 REB while going 10/16 from the field!#WNBASeason30 pic.twitter.com/2viunXEZRp — WNBA (@WNBA) July 14, 2026

McBride a elle aussi été phénoménale avec 37 points et 6 paniers primés. Les deux arrières ont ainsi cumulé 70 des 104 points des Lynx, qui a remporté une troisième rencontre consécutive et porté leur bilan à 18 victoires pour 6 défaites.

Un record historique en seulement 22 matches

Grâce à cette performance, Olivia Miles est devenue la joueuse la plus rapide de l’histoire de la WNBA à atteindre simultanément les 400 points, 100 rebonds et 100 passes décisives. Elle n’a eu besoin que de 22 rencontres pour franchir ces trois paliers.

La rookie avait pourtant manqué deux matches en raison d’une blessure au mollet. Pour son retour samedi contre le New York Liberty, elle avait déjà inscrit 23 points lors d’une victoire 90-85. Elle vient donc de compiler 56 points en deux sorties depuis son retour.

Déjà désignée rookie du mois en juin et sélectionnée comme titulaire pour le All-Star Game, Olivia Miles continue de s’installer parmi les joueuses les plus marquantes de cette saison WNBA. Son duel à distance avec les autres candidates au titre de Rookie of the Year n'est pas terminé, mais la meneuse du Lynx a quasiment les deux mains sur le trophée.