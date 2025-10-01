On connaît l’affiche des Finales WNBA 2025 et ça va être chaud

Le Fever n'est pas passé loin de l'un des plus grands exploits de l'histoire des playoffs en WNBA. Cette nuit, Indiana, pourtant privé de sa jeune superstar Caitlin Clark depuis plusieurs mois, et victime d'une hécatombe de blessures, n'a chuté qu'en prolongation (107-98) lors du match d'appui en demi-finale contre Las Vegas.

Les Aces, qui ont remporté deux des trois derniers titres en WNBA, rejoignent du coup en finale le Phoenix Mercury, qui a fait tomber consécutivement le champion en titre, New York, et le finaliste sortant, Minnesota. La série au meilleur des sept matchs débutera vendredi, à Las Vegas, où l’ambiance promet d’être électrique.

Portées par une A’ja Wilson impériale (35 points) et une Jackie Young en feu (32 points), les filles de Becky Hammon ont finalement dominé Indiana, qui a tenu tête jusqu’au bout à l’une des machines les plus redoutables de la ligue. La tâche s’est encore compliquée au troisième quart-temps pour la troupe de Stephanie White, quand Kelsey Mitchell a quitté le parquet, touchée à la jambe gauche.

En face, Las Vegas a pu s’appuyer sur l’expérience et le talent de ses cadres pour faire la différence dans le money time. Wilson, Young, mais aussi Chelsea Gray, ont multiplié les actions décisives pour éviter à Las Vegas une élimination qui aurait fait du bruit.

Napheesa Collier allume la patronne de la WNBA !

Avec Caitlin Clark, ça va faire mal

Indiana a dans tous les cas pris rendez-vous pour la suite. Avec cette équipe, renforcée par Caitlin Clark et ses autres camarades de l'infirmerie, le Fever peut avoir de grandes ambitions pour la saisons prochaine. L'objectif sera clair : se rapprocher encore un peu plus du deuxième titre de l'histoire de la franchise en WNBA, après celui glané en 2012 grâce à la légendaire Tamika Catchings.

Pour ce qui est de l'affiche des Finales WNBA 2025, le suspense est total. Phoenix et sa machine Alyssa Thomas n'étaient pas spécialement attendus aussi loin en début de saison, mais la détermination du groupe, le talent de ses individualités et le bon coaching de Nate Tibbetts ont fait la différence. Les Aces, qui ont davantage d'expérience dans ces grandes occasions, partiront toutefois légèrement favorites.