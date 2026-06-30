Ousmane Dieng libre… mais pas vraiment

Les Bucks ont fait d'Ousmane Dieng un agent libre sans restriction, mais tout indique que Milwaukee souhaite toujours construire son avenir avec le Français.

Ousmane Dieng va aborder la free agency avec un nouveau statut. Milwaukee a décidé de retirer sa qualifying offer de 9,6 millions de dollars, faisant du Français un agent libre sans restriction. Une décision qui peut sembler inquiétante à première vue, mais qui cache en réalité une stratégie bien différente.

Les Bucks ne ferment pas la porte à leur ailier de 22 ans. Au contraire. En renonçant à cette offre qualificative, la franchise conserve ses droits (dit Bird) et peut désormais négocier un nouveau contrat, potentiellement plus adapté à sa situation financière et à la valeur actuelle du joueur. Les deux camps auraient d'ailleurs la volonté de poursuivre leur collaboration.

Pour Dieng, cette décision intervient au meilleur moment de sa jeune carrière. Arrivé à Milwaukee en février dans le cadre d'un échange à trois équipes avec Oklahoma City, Charlotte et Chicago, le Français a enfin bénéficié d'un véritable rôle. En 30 rencontres, dont 20 comme titulaire, il a affiché des moyennes de 11 points, 4,6 rebonds et 3,6 passes en près de 27 minutes de jeu. Une progression nette pour un joueur qui n'avait jamais dépassé les 19 minutes de moyenne lors de ses années au Thunder.

Le déclic est arrivé rapidement. Dès ses premières semaines sous le maillot des Bucks, Dieng a démontré qu'il pouvait contribuer bien au-delà de son potentiel théorique. Son match référence reste cette performance majuscule face aux Rockets, avec 36 points et 10 passes décisives, preuve qu'il possède les qualités de création que Milwaukee cherchait à développer.

Tout n'a toutefois pas été parfait. L'ancien pensionnaire du Centre Fédéral a encore souffert d'un manque de régularité, notamment dans sa gestion du ballon. Ses pertes de balle, trop nombreuses par moment, ont rappelé que son apprentissage était loin d'être terminé. Des imperfections qui expliquent sans doute pourquoi les Bucks n'ont pas souhaité le conserver automatiquement au tarif fixé par la qualifying offer.

Le contexte joue néanmoins clairement en sa faveur. Depuis le départ de Giannis Antetokounmpo, Milwaukee a amorcé une nouvelle phase de reconstruction en misant davantage sur sa jeunesse. À 22 ans, avec un profil d'ailier polyvalent capable de créer balle en main et de défendre sur plusieurs postes, Dieng correspond parfaitement à cette nouvelle direction.

Libre d'écouter les offres de toute la ligue, le Français pourrait naturellement susciter de l'intérêt ailleurs. Mais les Bucks disposent toujours d'un avantage important grâce à leurs droits, qui leur permettent de lui proposer un contrat sans être limités par le plafond salarial. Tout indique donc que cette séparation administrative n'est peut-être qu'une étape avant un nouveau bail.

Pour Ousmane Dieng, l'été 2026 ressemble finalement moins à une remise en question qu'à une opportunité. Après avoir enfin trouvé sa place en NBA, il est désormais en position de négocier le premier contrat significatif de sa carrière.