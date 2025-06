Les Pacers enterrent les Knicks et rejoignent le Thunder en finales NBA

Pas de miracle pour les New York Knicks, battus pour la quatrième fois en six matches par les Indiana Pacers.

New York Knicks @ Indiana Pacers : 108-125

Tyrese Haliburton a donné le ton… avant même de fouler le parquet. Le meneur All-Star s’est pointé tout de noir vêtu à la salle pour le Game 6. Le message, lui, est clair : il est venu pour un enterrement. Celui des Knicks. Beaucoup d’audace pour un joueur passé à côté du match précédent en étant transparent alors qu’il pouvait assurer la qualification des siens. Mais il était sûr de lui et de son équipe. Il a ensuite assumé son statut et ses vannes sur le terrain en postant 21 points, 6 rebonds et 13 passes pour mener les Pacers en finales NBA.

Ce n’est cependant pas lui le MVP des finales de Conférence à l’Est. Pascal Siakam a été récompensé après une nouvelle performance à 31 points. Son troisième match à 30 points ou plus sur cette série. Le Camerounais a été le plus régulier et il a encore assuré quand son équipe avait besoin de lui. Toujours tranchant dans ses isolations, adroits, impliqués en défense, l’ancien champion NBA connaît le chemin et il a montré la voie à suivre. Haliburton et lui ont particulièrement fait la différence la nuit dernière.

« Ils se sont assurés que l’on ne perde pas », notait Rick Carlisle. Leurs coéquipiers s’en sont inspirés. Le match a beau avoir été disputé, notamment en première mi-temps, les accélérations et l’adresse d’Indiana a fini par faire sombrer New York. Petit à petit. Run par run. Un 9-0 en fin de première mi-temps. Un autre dans le troisième quart-temps pour prendre 16 longueurs d’avance. Puis un money time maîtrisé avec 11 points d’Haliburton dans les moments clé.

Les Knicks n’ont pas su mettre le jeu offensif de leurs adversaires comme ils avaient su le faire lors de la rencontre précédente. Les Pacers ont marqué 125 points en shootant à plus de 50% à trois-points. Les joueurs de Tom Thibodeau, à l’inverse, ont subi la pression défensive. Jalen Brunson a fini avec 19 points en perdant 5 ballons. 17 TO au total pour New York, mené par les 24 points d’OG Anunoby et 22 de Karl-Anthony Towns.

S’arrêter là est une déception pour la franchise de Manhattan. Oui, les Knicks ont joué leurs premières finales de Conférence depuis 25 ans. Mais ils pouvaient espérer mieux. Cette élimination donne l’impression que l’équipe n’a pas pleinement exploité son plein potentiel. Tant mieux pour les Pacers, qui feront figure d’outsider, ou même plutôt d’underdog face à l’ogre qu’est le Thunder en finales NBA.