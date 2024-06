Avant même que ne se tienne le 1er tour de cette Draft 2024 historique pour le basket français, il semblait entendu que le contingent tricolore serait composé à coup sûr de Zaccharie Risacher, Alexandre Sarr et Tidjane Salaün. Les trois ont bien été sélectionnés très tôt - tous dans le top 6 - dans cette nuit très bleu blanc rouge. Mais un quatrième mousquetaire est venu se joindre à la fête du 1er : Pacôme Dadiet, drafté en 25e position par les New York Knicks.

Moins médiatisé ces dernières semaines que les nouveaux joueurs d'Atlanta, Washington et Charlotte, Dadiet a séduit les Knicks, qui ont utilisé l'un de leurs deux picks consécutifs pour le verrouiller. Avant cette saison passée à Ulm, en Allemagne, Pacôme Dadiet était un secret un peu trop bien gardé, placardisé au Paris Basket avant de finalement réussir à faire ses valises. Ce qu'il est parvenu à montrer outre-Rhin a convaincu les scouts NBA, convaincus que son profil de swingman avec un fort potentiel offensif pouvait s'exprimer en NBA.

Il ne restera pas en Europe et va tenter le coup avec les Knicks

"C’est magnifique. J’ai pris beaucoup de risques. J’ai quitté la France quand j’avais 17 ans. [...] J’ai cru en moi. J’ai énormément bossé et je suis resté confiant. Je suis vraiment polyvalent, mais je peux aussi apporter ce qu’un rookie doit apporter à une équipe : de l’énergie. Je peux capter un rebond, remonter le ballon et mettre des shoots. Je pense qu’il est très important pour un rookie d’apporter ces choses", a expliqué Dadiet dans des propos repris et traduits par BasketInfos.

Il ne sera clairement pas facile pour Pacôme Dadiet de se faire une place à New York, mais il ne faut pas croire pour autant que les Knicks ont utilisé ce 25e pick dans l'idée que le Français n'aurait pas sa chance tout de suite. Pas question de rester en Europe pour le natif d'Aubagne, qui a indiqué après avoir enfilé une casquette des Bockers, qu'il comptait intégrer le groupe de Tom Thibodeau dès cette saison.

On devrait voir l'ailier tricolore lors de la Summer League, puis en sortie de training camp, où on en saura sans doute un peu plus sur les intentions du coach des Knicks à son égard. Dans tous les cas, apprendre au sein de cette équipe, demi-finaliste des playoffs à l'Est, même si cela implique des passages fréquents par la G-League, sera une expérience positive pour le joueur de 18 ans.

On espère aussi que Dadiet ne sera pas le dernier joueur français drafté dans cette cuvée 2024. Melvin Ajinça, Armel Traoré et Mohamed Diawara étant toujours disponibles et dans l'attente que leur nom soit appelé au 2e tour.

