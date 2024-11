Paolo Banchero coupé dans son élan !

En l'espace de 5 matches, Paolo Banchero a réalisé un début de saison de patron. Avec 29 points, 8,8 rebonds et 5,6 passes décisives de moyenne, le jeune talent du Orlando Magic était tout simplement l'un des meilleurs joueurs de la NBA sur les premières rencontres.

Mais lors de la défaite face aux Chicago Bulls (99-102), le joueur de 21 ans s'est blessé dans le dernier quart-temps. Selon le diagnostic officiel du Magic, Banchero souffre d'une déchirure musculaire de l'oblique droit (abdomen).

La conséquence ? L'ailier va au moins rater entre 4 à 6 semaines de compétition ! Et sans surprise, Orlando ne compte pas prendre le moindre risque avec lui. Ainsi, son retour à la compétition se fera uniquement selon ses sensations.

Il s'agit d'un coup d'arrêt pour Banchero, lancé sur un énorme rythme. Et aussi pour le Magic. Intéressant collectivement, Orlando se repose énormément sur lui, notamment sur le plan offensif. En son absence, cette équipe va devoir se réinventer.

Et l'objectif sera clairement de limiter les dégâts pour rester au contact de la course aux Playoffs à l'Est. Avec l'espoir de retrouver un Paolo Banchero toujours aussi performant à son retour.

Paolo Banchero, un coup de chaud presque magique