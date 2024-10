Les résultats de la nuit en NBA :

Atlanta Hawks @ Washington Wizards : 120 - 133

Los Angeles Lakers @ Cleveland Cavaliers : 110 - 134

Detroit Pistons @ Philadelphia 76ers : 105 - 95

Boston Celtics @ Indiana Pacers : 132 - 135 (a.p.)

Toronto Raptors @ Charlotte Hornets : 133 - 138

New York Knicks @ Miami Heat : 116 - 107

Brooklyn Nets @ Memphis Grizzlies : 119 - 106

Orlando Magic @ Chicago Bulls : 99 - 102

San Antonio Spurs @ Oklahoma City Thunder : 93 - 105

New Orleans Pelicans @ Golden State Warriors : 89 - 104

Portland Trail Blazers @ Los Angeles Clippers : 106 - 105

- Le rematch entre les deux finalistes de la Conférence Est n’a pas déçu. Les Pacers se sont imposés face aux Celtics, en prolongation, au terme d’un scénario complètement fou (135-132).

Menés de 24 points, les Celtics ont réalisé un comeback magistral pour revenir à hauteur des locaux dans le dernier quart-temps, forçant ainsi la prolongation. Mais après 5 minutes de jeu très disputées, c’est Pascal Siakam qui a scellé la victoire avec un tir à trois points, à 6 secondes du buzzer.

Puts the Pacers up 3 with 6.1 seconds left in OT on ESPN! pic.twitter.com/lVxFwgchpx

Siakam (29 points à 11/20 aux tirs, 11 rebonds, 5 passes décisives en 38 minutes) a probablement été le meilleur joueur de son équipe ce mercredi. Une performance cruciale pour compenser la maladresse de Tyrese Haliburton (17 points à 7/19, mais tout de même 12 passes décisives). En face, Jayson Tatum et Jaylen Brown ont cumulé 62 points à 21/55 aux tirs — un total impressionnant, mais avec un manque d’efficacité flagrant.

- Victor Wembanyama a peut-être signé la pire performance de sa jeune carrière en NBA. Visiblement en méforme physique, le Français n’a inscrit que 6 points à 1/5 aux tirs. Malgré une défense solide, il a totalement déjoué — quittant par ailleurs le terrain en boitant pendant quelques minutes, avant de revenir.

Autour de lui, les Spurs ont peiné en attaque, malgré les contributions d’Harrison Barnes (18 points), Jeremy Sochan (17) et Chris Paul (14). Le Thunder n’a pas été inquiété, décrochant sans forcer une quatrième victoire consécutive par 12 points ou plus, sans qu’aucun de ses joueurs ne passe plus de 30 minutes sur le parquet (105-93).

Le rookie Ajay Mitchell s’est révélé être une bonne surprise, avec 12 points à 5/6 aux tirs en 22 minutes et en laissant une excellente impression sur le terrain.

- En revanche, les Français étaient à l’honneur à Washington, avec Bilal Coulibaly et Alex Sarr face à Zaccharie Risacher. Des trois, c’est Coulibaly qui s’est démarqué, établissant un nouveau record personnel : 27 points à 11/14 aux tirs en 34 minutes. L’ailier des Wizards a été impeccable en contre-attaque et a pris les bonnes décisions tout au long du match. Il s’est montré particulièrement actif en défense et au rebond (9 prises, dont 4 offensives).

Sarr (11 points à 3/9 aux tirs) a connu plus de difficultés en attaque, mais il a tout de même montré de belles choses, notamment en défense où il a compilé quatre contres en 23 minutes de jeu. Les deux Français de la capitale nous ont même gratifiés d’un beau moment de basket sur une action à deux bien ficelée.

Alex Sarr and Bilal Coulibaly just showed Wizards fans the future on this sequence. pic.twitter.com/k50nFjRTWv

De l’autre côté, Zaccharie Risacher a livré une performance contrastée : 17 points à 7/15 aux tirs en 35 minutes et une défense solide, mais aussi cinq fautes et trois ballons perdus. Trae Young (35 points à 12/28 aux tirs) et ses coéquipiers ont manqué de rigueur et d’adresse pour espérer l’emporter (133).

- Malgré les 30 points de Norman Powell, les Clippers se sont laissés surprendre à domicile par des Blazers très adroits. Dans le match grâce à une performance collective aboutie, Portland a réussi à reprendre l’avantage dans le dernier quart-temps, notamment grâce à une séquence d’une minute de Rayan Rupert. Le Français a inscrit sept points à 3/3 aux tirs en très peu de temps pour empêcher Los Angeles de prendre le large, se révélant essentiel dans cette courte victoire (106-105).

Clippers were up 90-82, 10:46 left

Rayan Rupert single handled saved the Blazers and canceled the Clippers bench with these buckets in a 43-second span

Rupert said that his teammates told him "Thank you, way to be ready, way to be aggressive. They told me I changed the game." pic.twitter.com/IKuZVkz9Tz

— Law Murray 🏟️ (@LawMurrayTheNU) October 31, 2024