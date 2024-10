Les résultats de la nuit en NBA :

Denver Nuggets @ Brooklyn Nets : 144-139 (a.p.)

Dallas Mavericks @ Minnesota Timberwolves : 120-114

Sacramento Kings @ Utah Jazz : 113-96

New Orleans Pelicans @ Golden State Warriors : 106-124

Les Mavericks et les Wolves à la hauteur des attentes

- Le rematch des Finales de la Conférence Ouest a tenu toutes ses promesses. C’est Anthony Edwards qui a donné le ton avec 24 points dans le premier quart-temps, affichant une adresse invraisemblable. Le leader des Wolves a terminé la rencontre avec 37 points à 12/20 aux tirs, dont 7/13 à trois points. Cependant, les 20 pertes de balle de Minnesota leur ont coûté cher, permettant aux Mavericks de revenir avant la mi-temps.

Kyrie Irving a fait décoller les siens avec un immense troisième quart-temps, inscrivant 16 points sur cette période, pour un total de 35 points à 13/23 aux tirs à la fin de la rencontre. Luka Doncic, quant à lui, n’est toujours pas à son meilleur niveau (24 points à 10/27, 7 rebonds, 8 passes décisives). Le Slovène a même fait une frayeur en rejoignant les vestiaires en boitant, mais il est revenu plus tard.

Les deux arrières de Dallas ont réussi des tirs décisifs dans la dernière ligne droite, notamment un dagger de Doncic loin derrière la ligne en fin de match — son seul trois points réussi — pour sceller la victoire (120-114). Julius Randle (20 points, 7 rebonds et 7 passes) et PJ Washington (17 points et 8 rebonds) ont tous deux été très solides pour leurs équipes respectives.

Les Nets poussent Nikola Jokic et les Nuggets dans leurs retranchements

- Deux matches en deux jours, deux fois le même scénario. Comme face aux Raptors la veille, les Nuggets ont dû arracher leur victoire face aux Nets en prolongation (144-139). Encore une fois, c’est Nikola Jokic qui a porté l’équipe sur ses épaules avec une performance titanesque : 29 points, 18 rebonds et 16 passes décisives en 40 minutes, avec une efficacité remarquable (9/16 aux tirs et un seul ballon perdu) et une fin de match de patron.

JOKER BEING JOKER 😳 🃏 29 PTS

🃏 18 REB

🃏 16 AST Joins Oscar Robertson (2x) as the only players in NBA history to reach this stat line! pic.twitter.com/p9AJPLWH8I — NBA (@NBA) October 30, 2024

Autour de lui, Aaron Gordon (24 points) et Christian Braun (12 points avec une superbe défense) ont fait leur part, mais Denver affiche néanmoins un visage inquiétant. Le manque de la défense extérieure de Kentavious Caldwell-Pope se fait cruellement sentir, et Brooklyn en a tiré profit.

Les Nuggets ont pris la foudre de Dennis Schröder (28 points à 10/18 et 14 passes décisives), qui démarre sa saison en trombe. Malgré leurs efforts pour contenir Cam Thomas (26 points) à 8/22 aux tirs, ce dernier a pris les choses en main dans le quatrième quart-temps (10 points à 3/4) pour forcer la prolongation. Deuxième victoire pour les champions NBA 2023, certes, mais le tableau d’ensemble reste préoccupant.

Les Warriors écœurent les Pelicans, les Kings roulent sur le Jazz

- Privés de Stephen Curry et Andrew Wiggins, les Warriors ont néanmoins réussi à renverser les Pelicans pour décrocher leur troisième victoire de la saison (124-106). Menés de 20 points après le premier quart-temps, ils se sont métamorphosés dans la deuxième partie du match pour s’imposer largement.

Buddy Hield a fait feu de tout bois derrière l’arc (28 points à 7/11 à trois points) pour relancer Golden State. Il a été accompagné par la performance inattendue de Lindy Waters III (21 points à 8/13 aux tirs, 9 rebonds et 4 passes décisives en 31 minutes). Malgré les 61 points cumulés de Zion Williamson et Brandon Ingram (24/37 aux tirs), New Orleans n’a pas pu résister. Leurs 22 pertes de balle, dont 8 pour Williamson, les ont plombés. Pour couronner le tout, ils ont perdu Herb Jones, sorti sur blessure à l’épaule.

- La rencontre la moins palpitante de la nuit s’est déroulée au Delta Center de Salt Lake City. Les Kings ont simplement déroulé, comme prévu, face au Jazz (113-96). Malgré un net manque d’adresse à trois points (8/31), le talent a fait la différence.

Domantas Sabonis (28 points à 13/18 aux tirs et 11 rebonds) n’a laissé aucune chance au secteur intérieur des locaux, bien épaulé par les quatre autres titulaires, tous dans leurs standards. Du côté du Jazz, malgré des prestations satisfaisantes de Kyle Filipowski, Brice Sensabaugh et Jordan Clarkson, l’équipe n’avait tout simplement pas les armes pour rivaliser.

