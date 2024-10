Les résultats de la nuit, celle de Paolo Banchero

Pacers @ Magic : 115-119

Wizards @ Hawks : 121-119

Bucks @ Celtics : 108-119

Pistons @ Heat : 98-106

Cavaliers @ Knicks : 110-104

Nuggets @ Raptors : 127-125 (après OT)

Bulls @ Grizzlies : 126-123

Rockets @ Spurs : 106-101

Jazz @ Mavericks : 102-110

Lakers @ Suns : 105-109

Trail Blazers @ Kings : 98-111

- La logique a été respectée dans le choc entre les Boston Celtics et les Milwaukee Bucks (119-108). Malgré un Jayson Tatum (15 points) maladroit (6/16), le champion NBA en titre a fait la différence grâce à Jaylen Brown (30 points) et un immense facteur X : Payton Pritchard (28 points).

En sortie de banc, il a été tout simplement essentiel pour les Celtics. Surtout que chez les Bucks, le duo Damian Lillard (33 points) - Giannis Antetokounmpo (30 points, 10 rebonds) a répondu présent. Et c'est d'ailleurs peut-être le plus inquiétant pour Milwaukee...

Car autour de ce tandem, cette équipe a toujours autant de mal à trouver la bonne formule. Ils ont été bien trop seuls face au collectif de Boston, toujours invaincu. Longtemps dans le coup, Milwaukee a finalement craqué entre le troisième et quatrième quart-temps en encaissant un 18-2 avec un Pritchard irréssitible.

- La performance individuelle de la nuit ! Auteur de 50 points, 13 rebonds et 9 passes décisives, Paolo Banchero a porté l'Orlando Magic vers la victoire face aux Indiana Pacers (119-115). Dans une rencontre offensive, les Floridiens, sous l'impulsion de leur jeune talent, se sont envolés au score dès le deuxième quart-temps.

Avec notamment l'apport de Jalen Suggs (25 points) pour compenser l'absence de Franz Wagner, malade après 11 minutes sur le parquet. Mais en face, les Pacers ont eu le mérite de se réveiller après la pause !

Grâce à un Tyrese Haliburton retrouvé (19 points, 10 passes décisives et 9 rebonds) et Pascal Siakam (26 points). Mais dans le money-time, Banchero et Anthony Black ont finalement fait basculer cette partie en faveur du Magic. Il s'agit bien évidemment du record en carrière de Banchero.

Une action qui montre que Paolo Banchero a progressé

- Dans un duel entre outsiders ambitieux à l'Est, les Cleveland Cavaliers l'ont emporté sur le terrain des New York Knicks (110-104). Toujours invaincus, les Cavs ont pu compter sur un excellent Darius Garland (34 points à 12/19 aux tirs).

Comme depuis le début de la saison, la franchise de l'Ohio a formé un collectif performant. Avec les impacts de Jarrett Allen (15 points, 15 rebonds), Donovan Mitchell (25 points) ou encore Evan Mobley (17 points). En face, les Knicks ont justement manqué de solutions.

Malgré ses 21 points, Jalen Brunson a beaucoup arrosé (8/24). Alors que Karl-Anthony Towns (13 points, 10 rebonds) a été relativement discret. Tout de même dans le coup grâce aux apports de Josh Hart (16 points) et Mikal Bridges (19 points), NY a finalement subi la foudre de Garland, auteur de 15 points dans le 4ème quart-temps.

- Dans le même temps, les Lakers ne sont plus invaincus après une défaite face aux Phoenix Suns (105-109). Et pourtant, dans un match décousu, les Californiens pensaient avoir la partie en mains grâce à Anthony Davis (29 points, 15 rebonds) et Austin Reaves (23 points).

Car même avec un LeBron James (11 points à 3/14) dans le dur, les Lakers ont abordé le 4ème quart-temps avec 7 points d'avance. Mais c'était sans compter sur Kevin Durant (30 points) et Devin Booker (33 points) !

Les deux stars, bien aidées par Royce O'Neal, ont clairement pris leurs responsabilités afin de s'imposer sur le fil. A l'inverse, le King a encore balbutié son basket dans le money-time avec de grosses imprécisions... En tout cas, le début de saison est réussi pour les deux équipes qui affichent le même bilan : 3-1.

🎙️ Les enseignements (hâtifs) de la première semaine NBA

- Après une première victoire face aux Rockets, les San Antonio Spurs ont cette fois-ci perdu contre Houston (101-106). Avec un match moyen sur le plan offensif (6/14) pour Victor Wembanyama (14 points, 20 rebonds et 4 contres).

Malgré son impact défensif et son record égalé aux rebonds, le Français n'a pas été dans le bon tempo sur le plan offensif. Un manque qui s'est ressenti dans le jeu des Spurs, qui ont couru après le score malgré le match intéressant de Jeremy Sochan (22 points, 9 rebonds).

En face, Jalen Green (36 points) a fait le show, alors qu'Alperen Sengun (12 points, 12 rebonds) a réalisé un bon travail à l'intérieur. Même si San Antonio a eu le mérite de se battre jusqu'au bout, Houston a tout de même eu le contrôle de la partie.

- La première victoire de la saison pour les Denver Nuggets... mais sans la manière. Après prolongation, la franchise du Colorado l'a emporté face aux Toronto Raptors (127-125). Un succès signé Nikola Jokic : 40 points et 10 rebonds.

Et malgré la performance XXL du Serbe, les Nuggets ont frôlé la correctionnelle. Mené de 15 points au début du troisième quart-temps, Denver a réalisé une superbe remontée. Avec un panier déterminant de Jamal Murray (17 points) pour arracher la prolongation.

Sans Scottie Barnes (21 points, 12 rebonds, 9 passes décisives), sorti sur blessure après un contact avec Jokic, pour cette période supplémentaire, les Canadiens ont finalement cédé face à la superstar des Nuggets.

- Il s'agit d'un bon signe pour les Dallas Mavericks : ils peuvent désormais gagner même dans une soirée difficile pour Luka Doncic (15 points à 5/22). Malgré la maladresse du Slovène, les Texans ont dominé le Utah Jazz (110-102).

Sans surprise, Kyrie Irving (23 points, 9 passes décisives) a compensé les difficultés de son leader. Et les Mavs ont aussi pu compter sur les apports de Klay Thompson (18 points) et de Dereck Lively (14 points).

Puis surtout, en face, Lauri Markkanen (17 points) a également affiché de grosses maladresses (4/15). Le Jazz a surtout existé par Collin Sexton (23 points), mais a vite semblé limité en courant après le score.

- Malheureusement, cette rencontre a été surtout marquée par la sérieuse blessure du jeune Taylor Hendricks. Sur une contre-attaque, le joueur du Jazz a été victime d'une fracture de la jambe. Des images terribles... Âmes sensibles s'abstenir !

Thompson, la Klay des Mavericks

- Première victoire de la saison pour les Washington Wizards, qui ont surpris les Atlanta Hawks (121-119). Auteur d'un bon match, Jordan Poole (26 points) a montré la voie à son équipe, alors que Kyle Kuzma, malgré ses 25 points, n'a pas été très précis (8/20).

Comme depuis le début de la saison, Bilal Coulibaly (17 points à 5/12) n'hésite pas à prendre ses responsabilités ! Avec 11 points dans le dernier quart-temps, le Français a joué un rôle clé dans ce succès en défendant sur Trae Young.

Brillant sur les derniers matches, le meneur des Hawks s'est totalement déchiré : 14 points à 2/15 aux tirs. Et sur la dernière possession, il a été d'ailleurs gêné par le Tricolore... A Atlanta, il faut tout de même souligner le gros match de Jalen Johnson : 29 points et 12 rebonds.

