Paolo Banchero a hâte de rattraper le temps perdu

Toujours 4ème à l'Est, l'Orlando Magic n'a pas été épargné par les blessures depuis le début de la saison. En feu sur ses 5 premiers matches, Paolo Banchero a été très rapidement coupé dans son élan. Le 30 octobre dernier, le jeune talent a été victime d'une déchirure musculaire de l'oblique droit.

Après avoir perdu Franz (et Mo) Wagner, le Magic va enfin avoir une bonne nouvelle : le retour de Banchero. Désormais guéri, l'ancien de Duke se rapproche doucement d'une reprise de la compétition.

Une longue attente pour un Banchero impatient.

"J'ai fait beaucoup de rééducation et j'ai beaucoup progressé pour essayer de remettre mon corps en état de jouer. Évidemment, j'ai dû rester assis plus de 30 jours sans vraiment faire grand-chose. Il a donc fallu que je remette mon corps en état de jouer et je suis encore en train de le faire.

Rester assis et simplement regarder pendant si longtemps, le jeu vous manque. Je suis donc heureux d'être de retour sur le terrain", a commenté Paolo Banchero.

Pour le moment, Paolo Banchero n'a pas encore passé tous les tests à l'entraînement. Mais son come-back ne devrait plus trop tarder...

