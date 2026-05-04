Paolo Banchero cash sur les chances du Magic avec ce roster

Paolo Banchero n’est pas un adepte de la langue de bois. Il l’a déjà montré cette saison en n’hésitant pas à contredire son propre coach en conférence de presse. Quand la déception ou la frustration l’emporte, l’ailier All-Star dit ce qu’il pense. Alors forcément, après l’élimination du Orlando Magic, sorti par les Detroit Pistons après avoir mené 3-1 dans la série, il n’a pas su botter en touche quand des journalistes lui ont demandé si l’effectif était suffisamment fort ou bien construit pour gagner.
Cleveland souffle et retrouvera Detroit en demi-finale
« J’ai envie de dire oui mais c’est la troisième fois de suite que l’on se fait sortir au premier tour. Donc si l’on regarde les trois dernières années, la réponse est non. Je ne peux pas dire que l’on est assez bons pour aller en finales de Conférence alors que l’on enchaine des résultats similaires. Ça vous donne votre réponse. »
Pas besoin d’extrapoler pour comprendre que Banchero, encore auteur de 38 points dans le Game 7, milite pour des changements dans le roster. Peut-être même en cassant le noyau dur qui montre finalement ses limites. Les dirigeants ont cédé 4 premiers tours de draft pour faire venir Desmond Bane et, malgré ça, le club floridien n’a pas été en mesure de remporter une série de playoffs après une saison globalement décevante.
Jamahl Mosley pourrait (devrait) perdre sa place sur le banc mais ça ne suffira pas à relancer complètement le Magic et c’est visiblement ce que croit aussi Banchero. Ça ne veut pas dire que le front office séparera forcément le trio qu’il forme avec Bane et Franz Wagner (absent sur les trois derniers matches perdus par Orlando). Mais la question se posera.
L’organisation fait aussi partie des équipes susceptibles de se renseigner sur le cas Giannis Antetokounmpo.
A commerncer par lui-même; mais qui va en vouloir en FP avec on nouveau contrat sur 5 ans démarre la saison prochaine avec PO pour 239 millions.
Un gars inefficace, qui bouffe du ballon en iso. Quand ca rentre c'est déjà pas beau et rarement efficace mais alors quand il rate, et c'est souvent, et bien c'est très laid et très inefficace. Dansd les 2 cas, il se copiuedu reste de l'équipe.
Il me fait penser à Sengun, il me semble qu'ils ne sont pas les joueurs qu'ils pensent être à savoir : superstar et leader. Ils douvent arrêter de pensenser que tout le jeu doit passer par eux.
Pour un pivot, Sengun manque d'adresse et de défense. Son manque d'adresse et de volume de tirs à 3 points, l'enferme très souvent dans une pénétration aléatoire ou ca finit très mal. Et puis son côté pleureur comme Doncic et Jokic ça n'aide pas pour en avoir une vision très positive.
Je commence à les regarder jouer, puis je zappe ça me brûle les rétines. Après tout ça, je leur souhaite de réussir quand même, mais j'ai de très gros doutes.