Paolo Banchero cash sur les chances du Magic avec ce roster

Paolo Banchero estime que le Orlando Magic va devoir faire des changements dans son effectif pour passer un cap.

Paolo Banchero n’est pas un adepte de la langue de bois. Il l’a déjà montré cette saison en n’hésitant pas à contredire son propre coach en conférence de presse. Quand la déception ou la frustration l’emporte, l’ailier All-Star dit ce qu’il pense. Alors forcément, après l’élimination du Orlando Magic, sorti par les Detroit Pistons après avoir mené 3-1 dans la série, il n’a pas su botter en touche quand des journalistes lui ont demandé si l’effectif était suffisamment fort ou bien construit pour gagner.

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« J’ai envie de dire oui mais c’est la troisième fois de suite que l’on se fait sortir au premier tour. Donc si l’on regarde les trois dernières années, la réponse est non. Je ne peux pas dire que l’on est assez bons pour aller en finales de Conférence alors que l’on enchaine des résultats similaires. Ça vous donne votre réponse. »

Pas besoin d’extrapoler pour comprendre que Banchero, encore auteur de 38 points dans le Game 7, milite pour des changements dans le roster. Peut-être même en cassant le noyau dur qui montre finalement ses limites. Les dirigeants ont cédé 4 premiers tours de draft pour faire venir Desmond Bane et, malgré ça, le club floridien n’a pas été en mesure de remporter une série de playoffs après une saison globalement décevante.

Jamahl Mosley pourrait (devrait) perdre sa place sur le banc mais ça ne suffira pas à relancer complètement le Magic et c’est visiblement ce que croit aussi Banchero. Ça ne veut pas dire que le front office séparera forcément le trio qu’il forme avec Bane et Franz Wagner (absent sur les trois derniers matches perdus par Orlando). Mais la question se posera.

L’organisation fait aussi partie des équipes susceptibles de se renseigner sur le cas Giannis Antetokounmpo.