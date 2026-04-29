Des nouvelles rumeurs concernant Orlando et Giannis Antetokounmpo

Giannis Antetokounmpo est en vacances mais sa situation reste au cœur de l’actualité NBA, même en plein playoffs. Parce que les déçus de cette campagne auront potentiellement envie de revenir plus fort l’an prochain, avec pourquoi pas un multiple MVP dans leurs rangs. Le Orlando Magic est en passe de réaliser l’exploit de sortir la tête de série numéro un à l’Est mais la franchise floridienne sort tout de même d’une saison en demi-teinte et elle pourrait être tentée de bouleverser un peu son effectif.

Selon Hoopshype, la piste menant au Grec a déjà été envisagée par le club. Il faut dire que son GM actuel n’est autre que John Hammond, l’homme qui a eu du flair en draftant Antetokounmpo en 15eme position en 2013. Les qualités de la superstar collent parfaitement avec l’identité d’équipe (taille, qualités athlétiques) prôné par le Magic et ses dirigeants.

Orlando s’est séparé d’une grande partie de ses tours de draft en sacrifiant notamment quatre picks pour faire venir Desmond Bane l’été dernier. Mais le Magic possède des atouts qui peuvent lui permettre de remporter éventuellement les enchères : un jeune talent en devenir déjà confirmé comme Paolo Banchero ou Franz Wagner. L’Américain est probablement celui qui a le plus de valeur en tant qu’All-Star et ancien first pick. Surtout qu’il a moins de 25 ans.

Anthony Black est un autre asset de grande qualité. Le front office osera-t-il cependant sacrifier des joueurs prometteurs pour une star de plus de 30 ans régulièrement blessée ces dernières saisons ? Tout dépendra peut-être de l’issue des playoffs pour le Magic et de la manière dont l’équipe finit par se faire éliminer. Elle est pour l’instant au contrôle de sa série et mène 3-1 contre les Detroit Pistons avant un potentiel duel avec les Cleveland Cavaliers ou les Toronto Raptors au tour suivant.