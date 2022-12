Le Magic de Paolo Banchero peut-il déjà viser le play-in ?

Le Orlando Magic reste sur 6 victoires de suite. Paolo Banchero et ses coéquipiers ont encore une carte à jouer à l'Est.

L’échantillon est faible mais le réveil semble bien réel pour le Orlando Magic. Portés par les 31 points de Paolo Banchero, les Floridiens ont battu les Boston Celtics – certes privés de Jayson Tatum – dimanche soir (95-92). Une victoire de prestige sur le parquet des derniers finalistes NBA en dominant notamment le money time. Une performance très encourageante pour une jeune équipe comme le Magic.

Sauf que ce n’est pas un acte héroïque isolé. C’est déjà le sixième succès consécutif pour les coéquipiers du premier choix de la draft 2022. Une montée en puissance intéressante, d’autant plus qu’Orlando a notamment battu Boston par deux fois, Toronto par deux fois mais aussi Atlanta et les Los Angeles Clippers. Des équipes qui, a priori, luttent pour les playoffs voire encore mieux.

Paolo Banchero ferait-il déjà « gagner » (bon, il faut le dire vite) le Magic ? Le rookie tourne à 22 points, 7 rebonds et 4 passes en étant clairement le meilleur joueur de sa promotion. Il a une attitude de leader sur le terrain et il est déjà l’élément central de sa formation. Mais il n’est pas esseulé.

Les bons résultats du Magic coïncident avec le retour de Markelle Fultz et ce n’est pas un hasard. L’ancien premier choix de draft n’a jamais vraiment décollé en NBA mais il a l’air en confiance. S’il reste en bonne santé et engrange enfin un peu de rythme, il pourrait être un candidat au MIP cette saison ou la suivante.

Bol Bol fait beaucoup parler de lui pour ses highlights Victor Wembanyama-esque. Franz Wagner est un joueur plus que solide. Peut-être même un futur All-Star. Neuf membres de la rotation tourne à plus de 10 points par match. Il y a clairement du talent dans cet effectif. Plus que parmi les autres cancres.

Peut-être justement parce qu’Orlando ne doit plus être considéré dans cette catégorie. Les Chicago Bulls et les Washington Wizards sont sur la pente descendante, avec éventuellement du tanking à venir. Les Toronto Raptors, qui restent sur 5 défaites de suite, se poseront la question s’ils ne relèvent pas rapidement la tête. Le Magic peut-il déjà arracher le play-in ? C’est encore tôt, encore loin, mais pas impossible à imaginer. En tout cas, une saison autour des 30 victoires se profile à l’horizon… en attendant des jours plus ambitieux.