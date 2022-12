Les résultats de la nuit en NBA

Magic @ Celtics : 95-92

Knicks @ Pacers : 109-106

Nets @ Pistons : 124-121

Warriors @ Raptors : 126-110

Bulls @ Wolves : 126-150

Hornets @ Nuggets : 115-119

Wizards @ Lakers : 117-119

---

- On en parlait en fin de semaine dernière : Nikola Jokic n'a pas du tout renoncé à décrocher un troisième titre de MVP de suite. Le "Joker" est en train d'élever son niveau de manière irrationnelle en ce moment pour porter les Nuggets. Denver a eu du mal à se défaire de Charlotte et il a fallu un match tout simplement titanesque de Jokic pour l'emporter. Ce sont ses deux lancers qui ont plié la rencontre à 13 secondes de la fin. Mais avant ça, que dire... 40 points, 27 rebonds, 10 passes...

Antoine en a parlé dans son article un peu plus tôt. Il s'agit d'une performance historique et d'un niveau tout simplement dingue. Dès que Wilt Chamberlain apparaît en filigrane d'une copie que vous venez de rendre, c'est que vous venez de réaliser quelque chose de pas banal.

Nikola Jokic put up historic numbers in the Nuggets win tonight. 40 PTS

27 REB

10 AST

2 STL He's the first player to record 40+ PTS, 25+ REB, and 10+ AST in a game since Wilt Chamberlain in 1968. pic.twitter.com/JfKjl9Ngi6 — NBA (@NBA) December 19, 2022

Nikola Jokic : ne soyez pas surpris s'il est encore élu MVP

- Il va falloir faire quelque chose pour les Bulls. Il y a des défaites "encourageantes" et d'autres totalement désespérantes. Chicago a pris une rouste monumentale sur le parquet des Wolves, en encaissant 150 points sans prolongation... Minnesota jouait sans quatre titulaires habituels, dont Rudy Gobert, mais a tout de même battu son record de points dans un match NBA, grâce notamment au gros match d'Anthony Edwards (37 points, 11 passes). Les Bulls étaient à peu près dans le coup jusqu'à la mi-temps et ont totalement déconnecté ensuite, particulièrement sur le plan défensif. C'est la 4e défaite de suite pour les hommes de Billy Donovan, dont le siège est de moins en moins confortable.

37 PTS

7 REB

11 AST

2 STL

4 3PM Anthony Edwards showed out in the Timberwolves W. pic.twitter.com/pRBY0jgHic — NBA (@NBA) December 19, 2022

- Les Knicks, eux, ne s'arrêtent plus de gagner et c'est un joli revirement de situation. Quand on pense qu'il y un mois les rumeurs d'un départ de Tom Thibodeau commençaient à voir le jour... New York a livré une belle bataille sur le parquet des Pacers en réussissant mieux leur finish que Tyrese Haliburton (15 pts, 10 pds) and co. Après 19 changements de leader au tableau d'affichage, les Knicks ont finalement pris le dessus. Julius Randle (25 pts, 14 pds) a été clutch sur la ligne et les cadres du groupe ont tous été performants. Jalen Brunson a posé 30 points, RJ Barrett 24 et Mitchell Robinson un double-double (10 pts, 13 rbds, 4 blks). C'est la 7e victoire de suite pour New York, qui finit l'année en trombe et pointe à la 6e place à l'Est.

- L'autre équipe en forme à l'Est, c'est Orlando ! Le Magic a frappé fort en s'offrant une 6e victoire consécutive face à Boston, qui était jusque-là en tête de l'Est. Cette défaite au TD Garden, la deuxième en trois jours contre les Floridiens, oblige les Celtics à laisser Milwaukee virer en tête. L'absence de Jayson Tatum montre à quel point il est valuable...

Du côté d'Orlando, on s'est appuyé sur Paolo Banchero (31 pts), Franz Wagner (12 pts), Bol Bol (11 pts, 8 rbds), mais aussi l'étonnant Admiral Schofield, qui a inscrit 11 de ses 13 points dans le 4e quart-temps où les joueurs de Jamahl Mosley ont pris le dessus.

Le Magic est en train de quitter le wagon de tête dans la course au tanking.

- Les Raptors ne vont pas fort et vont peut-être eux aussi devoir bientôt se demander s'ils ne devraient pas bouleverser leur effectif autour de la deadline et revoir leurs objectifs. Toronto a pris de pleine face le plus gros match en NBA de Jordan Poole. En l'absence de Stephen Curry, l'arrière des Warriors s'est dit qu'il fallait incarner au mieux le patron. Et il l'a fait, le bougre ! Avec 43 points et 6 passes à 14/23 en 35 minutes, Poole a guidé Golden State vers son premier succès de la saison sans Curry. Les Raptors ont semblé tristes et sans vie au moment de subir une cinquième défaite consécutive pour glisser un peu plus au classement.

A career night for Jordan Poole in the Golden State win. 43 PTS (career-high)

6 AST

5 3PM pic.twitter.com/GkaSOCNuJO — NBA (@NBA) December 19, 2022

- Les Lakers ne se sont pas laissés abattre par la nouvelle de l'absence pour un mois d'Anthony Davis. Il faut dire qu'en face, ils affrontaient l'équipe la moins en forme de toute la NBA : les Wizards. La rencontre a été serrée et s'est jouée dans le money time. C'est Thomas Bryant (16 pts, 10 rbds) qui a inscrit le panier de la gagne sur un dunk et une offrande de LeBron James (33 pts, 9 pds). Derrière, Kyle Kuzma a manqué le shoot qui aurait permis à Washington de fêter le retour de Bradley Beal par une victoire.

C'est la 10e (!) défaite de suite pour les hommes de Wes Unseld Jr. Les Lakers, quant à eux, enregistrent leur troisième victoire en quatre matches et continuent à s'accrocher à l'espoir d'un début d'année 2023 plus prospère.

WILD SEQUENCE IN LA 🤯 LAKERS WIN 119-117 pic.twitter.com/bNeFb2JRL0 — NBA (@NBA) December 19, 2022

- Kevin Durant est dans une forme exceptionnelle et les Nets en profitent plus que jamais pour gommer leur démarrage calamiteux. "KD" a aidé Brooklyn a gommé ses 17 points de retard à la mi-temps face à Detroit, en claquant 43 points, dont 26 dans le seul 3e quart-temps. Jamais Durant n'avait inscrit autant de points dans une période depuis ses débuts en NBA. Le MVP 2014 était tout simplement inarrêtable et a profité de l'aide plus que précieuse de Kyrie Irving (38 pts), lui aussi dans une très bonne période.

C'est la 6e victoire consécutive pour Brooklyn, qui continue de grimper les échelons avec sérénité. Du côté des Pistons, Killian Hayes a joué 31 minutes pour 10 points, 8 passes, 5 rebonds et 2 interceptions à 4/13.