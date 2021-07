Le contexte est différent, mais les Toronto Raptors se voient bien réussir le même type de coup de poker qu'en 2018. A l'époque, le GM Masai Ujiri n'avait pas hésité à trader le joueur emblématique de la franchise, DeMar DeRozan, pour pouvoir récupérer Kawhi Leonard. On connaît la suite : "The Klaw" n'est resté qu'un an mais est en grande partie responsable du premier titre de l'histoire des Raptors. Et si Pascal Siakam était le DeMar DeRozan de 2021 ?

Le Camerounais n'a pas la même place que DeRozan dans l'histoire de Toronto, mais au niveau du statut (un All-Star champion NBA et pas encore trentenaire), on peut trouver des similitudes. Selon Bleacher Report, Siakam est aujourd'hui disponible pour un trade. Ujiri a les deux mêmes cibles qu'à peu près tout le monde : Bradley Beal et Damian Lillard. Il espère donc pouvoir proposer un package autour de Pascal Siakam qui convainque les Wizards ou les Blazers.

Bradley Beal sur le point de demander un trade ?

Malgré les rumeurs, ni Beal, ni Lillard n'ont pour le moment officiellement demandé un trade. Si cela venait à être le cas, il faudrait alors se demander si un deal incluant Siakam et le pick n°4 de la Draft 2021 peuvent intéresser Washington ou Portland. Dans l'idée, les Wizards peuvent craindre un départ sans contrepartie de Bradley Beal à la fin de la saison. Les Blazers ont la main sur le contrat de Damian Lillard jusqu'en 2024 et seront dans tous les cas moins sous pression.

Pascal Siakam, arrivé via la Draft en 2016 (27e pick), a encore trois ans de contrat avec Toronto. "Spicy-P", 27 ans, doit encore toucher 33, 35 et 37 millions de dollars sur les saisons qui arrivent.