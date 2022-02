Pat Connaughton blessé, quelle solution pour les Bucks ?

Le timing est quand même incroyablement pourri. Deux heures après avoir sacrifié deux arrières – Donte DiVicenzo et Rodney Hood – les Milwaukee Bucks ont perdu Pat Connaughton sur blessure. Selon ESPN, le joueur s’est fracturé le doigt lors du choc perdu contre les Phoenix Suns jeudi soir.

« On va essayer de voir quelle est la prochaine étape. On espère qu’il pourra rejouer. Mais difficile de savoir quand », notait Mike Budenholzer.

La tuile. Connaughton, bien que discret, est l’un des joueurs majeurs de la rotation des champions en titre. Il compile plus de 10 points et 4 rebonds à 40% de réussite à trois-points cette saison. Son absence va laisser un vide. Encore plus après les transferts de DiVicenzo et Hood.

Grayson Allen va devoir assumer encore plus de responsabilités. George Hill, Jordan Nwora et Wesley Matthews seront eux aussi mis à contribution. Mais les Bucks espèrent évidemment que Pat Connaughton pourra revenir avant les playoffs. Dans le cas contraire, ce serait une perte douloureuse pour une équipe qui doit faire face à une très forte concurrence à l’Est cette saison.

